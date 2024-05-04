قبل شم النسيم.. تموين القاهرة تضبط 2 طن رنجة وفسيخ وأسماك فاسدة

رفعت مديرية التموين بالقاهرة درجة الاستعداد والجاهزية القصوى لاستقبال احتفالات شم النسيم وتكثيف التواجد الرقابي، إذ أعلنت التحفظ على 2 طن من الأسماك والرنجة والفسيخ غير الصالحة للاستخدام الآدمي، وتحرير 2250 محضر مخالفات مخابز.

وتزامنًا مع اقتراب أعياد شم النسيم تأهبت مديرية تموين القاهرة ورفعت درجة الاستعداد والجاهزية القصوى لاستقبال احتفالات شم النسيم عن طريق تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على مدار اليوم للتأكد من توافر كافة الخدمات التموينية ومدى صلاحية الغذاء.



وقال ناصر ثابت وكيل أول وزارة التموين بالقاهرة، إنه في ضوء توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين وتعليمات اللواء محافظ القاهرة بضرورة متابعة الأسوق وتكثيف الحملات الرقابية، فقد تم تفعيل الحملات ليل نهار لحماية حق المواطن والتيسير عليه والحفاظ على أمنه الغذائي وسلامته.

ووجه مدير تموين القاهرة بضرورة التنسيق مع مديرية الصحة والطب البيطري والجهات المعنية لاتخاذ كافة التدابير الوقائية بمناسبة شم النسيم وأعياد الربيع مع تكثيف حملات الرقابية والتفتيش على الأسواق، خاصة أماكن عرض اللحوم والدواجن المجمدة ومحلات الأسماك الطازجة والمصنعة والمملحة والمحفوظة بجميع أنواعها.



وشنت مديرية التموين حملة مكبرة على عدد من المناطق بنطاق القاهرة، حيث قامت حملة الرقابة التجارية بالمديرية بتحرير 3 محاضر بمصر الجديدة، والتحفظ على 100 صندوق رنجة وزن الواحد 5 كجم بإجمالي 500 كجم غير صالح للاستخدام الآدمي، وتحرير محضر بذات النطاق حيث جرى ضبط والتحفظ على كمية من الفسيخ قدرها 1500 كجم غير صالح للاستخدام الآدمي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتطبيق القرارات والقوانين التجارية والعرض على النيابة العامة.

وفي السياق ذاته وضمن الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز بالتعاون مع الرقابة التموينية فقد تم تحرير 2250 محضر مخالفات مخابز.



وفي سياق متصل، شدد وكيل أول وزارة التموين بالقاهرة على ضرورة تكثيف التواجد الرقابي على المخابز ومنافذ بيع السلع الأساسية للمواطنين والأسواق للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات والبضائع المعروضة للاستهلاك وضبط السلع المخالفة وغير الصالحة حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأكد مدير تموين القاهرة، استمرار الحملات دون توقف لردع المخالفين والوصول إلى أمن واستقرار الأسواق وحماية حق المواطن، لمتابعة مدى توافر السلع للمواطنين، والتأكد من سلامتها وصلاحيتها ومدى انضباط الأسعار، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات تعمل على تلقى بلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين على الفور

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