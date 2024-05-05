خبير اقتصادي: توفير الدولار أهم أسباب انخفاض أسعار السلع

أكد الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، أن هناك أسبابا وراء انخفاض أسعار السلع، منها زيادة المعروض منها، موضحًا أنه كان هناك نقص شديد في المعروض للكثير من السلع؛ نتيجة الشح الدولاري، ولكن بعد توفير الدولار؛ تم استيراد السلع، وأدى ذلك في زيادة المعروض ما أسفر عن انخفاض الأسعار.

وأوضح "نافع"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، اليوم الأحد، أن سد الفجوة التمويلية المسببة لزيادة الأسعار؛ أسهم في استقرار الوضع الاقتصادي في مصر، إلى جانب العديد من الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية.

وأكد أن التشديد النقدي، ورفع أسعار الفائدة، أحد الأسباب التي لها دور في انخفاض الأسعار والسيطرة على نسب التضخم.

وواصل الخبير الاقتصادي، قائلا: "ربما يكون هناك مزيد من الارتفاع في أسعار الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي المقبل، وإن حدث؛ سيكون لامتصاص التضخم".