خارج التوقعات.. انخفاض أسعار الدواجن خلال أيام|تفاصيل

قال الدكتور أحمد جلال عميد المعهد العالي للتعاون الزراعي بشبرا الخيمة، عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس السابق، إن أسعار الدواجن والبيض خالفت كل التوقعات وحدث حالة من استقرار الاسعار، مع انخفاض طفيف في الاسعار رغم حلول عيد القيامة.

انخفاض أسعار الدواجن

وأكد الدكتور أحمد جلال خلال تصريحاته لصدى البلد، أن الاسعار ستنخفض مرة اخرى في الاسواق وتصل لـ ٧٥ جنيها لكيلو الفراخ البيضاء، مع وصول كرتونة البيض إلى ١٢٥ جنيها.



وأشار إلى أن جميع المصانع والتجار استجابت سريعا لمبادرة تخفيض الاسعار، تزامنا مع القضاء على السوق السوداء وتوحيد سعر الصرف وتوفير العملة الصعبة.



الدولة تخلصت بشكل نهائي من السوق السوداء

وأوضح أحمد جلال، أن الدولة تخلصت بشكل نهائي من السوق السوداء، لافتا إلى أن الدولار متوفر في جميع البنوك.



وأوضح أن تراجع أسعار السلع الأساسية، يعد منطقيا بعد انتهاء موسم الشراء لشهر رمضان والأعياد، مع توفير وفرة من العملة الصعبة التي أسهمت بشكل كبير فى تراجع أسعار اللحوم والدواجن والأسماك المستوردة.

انخفاض كبير يسعر به المواطن

وتابع أنه خلال الأيام القادمة سنشهد انخفاضا كبيرا يشعر به المواطن نتيجة لانخفاض أسعار الأعلاف، حيث تشير التوقعات إلى هبوط في أسعار هذه العناصر الأساسية لإنتاج الدواجن.

وتابع أن الدولة تعمل جاهدة على انخفاض جميع السلع الأساسية وهو ما شعر به جميع المواطنين في الفترة الحالية.