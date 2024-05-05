عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خارج التوقعات.. انخفاض أسعار الدواجن خلال أيام|تفاصيل

انخفاض اسعار الدواجن
انخفاض اسعار الدواجن

قال الدكتور أحمد جلال عميد المعهد العالي للتعاون الزراعي بشبرا الخيمة، عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس السابق، إن أسعار الدواجن والبيض خالفت كل التوقعات وحدث حالة من استقرار الاسعار، مع انخفاض طفيف في الاسعار رغم حلول عيد القيامة.

انخفاض أسعار الدواجن

وأكد الدكتور أحمد جلال خلال تصريحاته لصدى البلد، أن الاسعار ستنخفض مرة اخرى في الاسواق وتصل لـ ٧٥ جنيها لكيلو الفراخ البيضاء، مع وصول كرتونة البيض إلى ١٢٥ جنيها.

وأشار إلى أن جميع المصانع والتجار استجابت سريعا لمبادرة تخفيض الاسعار، تزامنا مع القضاء على السوق السوداء وتوحيد سعر الصرف وتوفير العملة الصعبة.

الدولة تخلصت بشكل نهائي من السوق السوداء

وأوضح أحمد جلال، أن الدولة تخلصت بشكل نهائي من السوق السوداء، لافتا إلى أن الدولار متوفر في جميع البنوك.
 

وأوضح أن تراجع أسعار السلع الأساسية، يعد منطقيا بعد انتهاء موسم الشراء لشهر رمضان والأعياد، مع توفير وفرة من العملة الصعبة التي أسهمت بشكل كبير فى تراجع أسعار اللحوم والدواجن والأسماك المستوردة.

انخفاض كبير يسعر به المواطن

وتابع أنه خلال الأيام القادمة سنشهد انخفاضا كبيرا يشعر به المواطن نتيجة لانخفاض أسعار الأعلاف، حيث تشير التوقعات إلى هبوط في أسعار هذه العناصر الأساسية لإنتاج الدواجن.

وتابع أن الدولة تعمل جاهدة على انخفاض جميع السلع الأساسية وهو ما شعر به جميع المواطنين في الفترة الحالية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طليقة نجم الأهلي السابق تخلع الحجاب

قصير وضيق.. شاهد إطلالات إلهام شاهين في لوس أنجلوس تثير الجدل بالسوشيال ميديا

أحمد حسن يعلن خروج أحمد عبد القادر من حسابات الأهلي

داخل حمام السباحة.. ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا

صفقة للتاريخ.. نجم منتخب المغرب على أعتاب الأهلي في الصيف

إصابة محمد عبده بالسرطان وخضوعه للعلاج في باريس

بفضل ضعف الطلب.. تراجع في أسعار اللحوم البلدي بالأسواق

عودة محمد شريف لـ الأهلي.. وتصرف صادم من كولر.. تفاصيل

ترشيحاتنا

مباراة ماراثونية.. ليفربول يهزم توتنهام 4-2 في الدوري الإنجليزي

طائرات الاحتلال تقصف عدة مدن جنوبي لبنان

إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص على طريق شبرا بنها الحر

السلطات الإسرائيلية تداهم مقر قناة الجزيرة بالقدس المحتلة بعد قرار وقف عملها

سعر فستان إليسا في أمريكا يثير ضجة.. برقم خرافي

حلم أصبح حقيقة دامغة| العاصمة الإدارية محطة رئيسية للاستثمارات الإقليمية والعالمية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أخبار السيارات| الصين تغزو أوروبا.. أسرع طراز في العالم.. انخفاض أسعار سيات ربع مليون جنيه.. 7 نصائح لزيادة مدى الأنواع الكهربائية.. وشركة ستعيد للمشترين أموالهم حال انخفاض أسعار المنتجات

محمد عبده يعلن إصابته بمرض خطير| تفاصيل غير متوقعة عن حالته الصحية

ليست فيراري.. أفضل سيارة في التسارع من الصفر لـ100 كم| ما هي؟

جمبسوت جذاب.. نرمين الفقي تشعل السوشيال ميديا | شاهد

فيديو

هدايا شم النسيم.. إجازة وتخفيضات من الحكومة للمواطنين

يا نحلة.. هيفاء وهبي تطرح أحدث أغانيها

وباء جديد يهدد هذه الدولة .. والطقس الحار وراء انتشاره.. فيديو

رياح محملة بالرمال والأتربة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التغذية العلاجية وصحة الإنسان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: انتهاء التكليف وبدء التشريف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

نهال علام

نهال علام تكتب: كيرياليسون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: مكاتب التأهيل في مرمى النيران

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بين العيد والحدود

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحلى من الشرف مفيش.. ذكرى ميلاد توفيق الدقن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ