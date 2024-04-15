شعبة الدواجن: تراجع في الأسعار بالأسواق بنسبة تتراوح بين 15 و20 جنيها

أكد عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة باتحاد الغرف التجارية، ان اليوم تم عقد اجتماع لتخفيض سعر الدواجن لـ ٨٥ جنيها للكيلو و ١٤٠ جنيها سعر كرتونة البيض وسوف يتم وضع آليات لذلك.

انخفاض سعر كرتونة البيض والفراخ

وأضاف السيد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم المذاع على فضائية الحياة، تقديم الإعلامية لبنى عسل أن سعر كيلو الفراخ وصل لاقل من ٨٥ جنيها للكيلو ويختلف من مكان إلى آخر، ووصل سعر الفراخ اخر رمضان الى ٩٣ جنيها وقل الطلب عليها بشكل كبير وبناء عليه بدأ الانخفاض في الأسعار.



وأردف رئيس شعبة الثروة الداجنة أن سعر كرتونة البيض وصل إلى ١٥٠ و ١٥٥ جنيها في المزرعة، كاشفا عن وجود مشاكل في البيض بسبب اختفاء قطاع الأمهات ولا يزال سعر الكتكوت من ٢٠ الى ٣١ جنيها وزاد سعر الكتكوت لأن المستحوذ على ٨٠% من كبار الأمهات من الفراخ هم كبار المنتجين وهم من لديهم الإمكانيات.