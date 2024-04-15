عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شعبة الدواجن: تراجع في الأسعار بالأسواق بنسبة تتراوح بين 15 و20 جنيها

أنخفاض أسعار الفراخ
أنخفاض أسعار الفراخ والبيض

أكد عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة باتحاد الغرف التجارية، ان اليوم تم عقد اجتماع لتخفيض سعر الدواجن لـ ٨٥ جنيها للكيلو و ١٤٠ جنيها سعر كرتونة البيض وسوف يتم وضع آليات لذلك.

انخفاض سعر كرتونة البيض والفراخ

وأضاف السيد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم المذاع على فضائية الحياة، تقديم الإعلامية لبنى عسل أن سعر كيلو الفراخ وصل لاقل من ٨٥ جنيها للكيلو ويختلف من مكان إلى آخر، ووصل سعر الفراخ اخر رمضان الى ٩٣ جنيها وقل الطلب عليها بشكل كبير وبناء عليه بدأ الانخفاض في الأسعار.


وأردف رئيس شعبة الثروة الداجنة أن سعر كرتونة البيض وصل إلى ١٥٠ و ١٥٥ جنيها في المزرعة، كاشفا عن وجود مشاكل في البيض بسبب اختفاء قطاع الأمهات ولا يزال سعر الكتكوت من ٢٠ الى ٣١ جنيها وزاد سعر الكتكوت لأن المستحوذ على ٨٠% من كبار الأمهات من الفراخ هم كبار المنتجين وهم من لديهم الإمكانيات.

الغرف التجارية سعر الدواجن سعر كرتونة البيض سعر الكتكوت الفراخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خبير تحكيمي يكشف عن مفاجأة بشأن هدف الزمالك الثاني أمام الأهلي

قرار صادم من الخطيب.. تجميد مستحقات لاعبي الأهلي بعد الخسارة من الزمالك.. تفاصيل

خبير تحكيمي يفجر مفاجأة بشأن إلغاء ضربة جزاء الزمالك أمام الأهلي

تعليق ناري من رئيس نادي سموحة على هزيمة الأهلي

أول تعليق من كولر عقب خسارة الأهلي أمام الزمالك 2-1 بالدوري

سعر الذهب اليوم 15 - 4 - 2024

تشكيل الأهلي المتوقع اليوم أمام الزمالك.. مفاجأة في الدفاع وورقة رابحة هجوميا

لقطة المباراة.. تصرف غريب لـ جوميز مع لاعب الزمالك خلال لقاء القمة

ترشيحاتنا

رئيس وكالة الطاقة الذرية: ليس لدينا معلومات حول وجود برنامج نووي إيراني

شعبة الأجهزة الكهربائية: انخفاض جديد في الأسعار قريبا

مسئول إيراني يهدد إسرائيل: لن ننتظر 12 يوما للرد

شاهد| حزب الله يستهدف أجهزة تجسسية في موقع الرادار الإسرائيلي

عماد النحاس: ثلاثي وسط الزمالك أكثر جاهزية من الأهلي.. ودونجا قدم مباراة مميزة

24 يدا وقدمان و5 وجوه .. زوجة مدير سابق لمشرحة تعترف ببيع أجزاء بشرية عبر الانترنت


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لقطة المباراة.. تصرف غريب لـ جوميز مع لاعب الزمالك خلال لقاء القمة

ملابس غريبة.. هنا الزاهد تصدم متابعيها بإطلالة جديدة

ملابس لافتة .. هيفاء وهبي تخطف الأنظار على إنستجرام

بعد ارتفاع أسعار السجائر.. ازاى توقف التدخين بسهولة

فيديو

24 يدا وقدمان و5 وجوه .. زوجة مدير سابق لمشرحة تعترف ببيع أجزاء بشرية عبر الانترنت

عملي تست وقالي هتنجحي.. دوللي شاهين تكشف كواليس عملها مع خالد يوسف

إيماني بربنا كبير.. دوللي شاهين: أنا بتحارب وما بستسلمش

دوللي شاهين تحتفل بأغنية ست البنات وظهور نادر لـ ابنتها نور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الهاسبارا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة على صفيح ساخن

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الزواج وسيلة أم غاية؟

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: أعلى نسبة مشاهدة !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هل تندلع الحرب بين إيران وإسرائيل؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ