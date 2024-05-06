77 جنيها للبيضاء.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 6 مايو

يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، خلال التقرير التالي، أسعار بورصة الدواجن والبيض الرئيسية، داخل المزارع، اليوم الاثنين 6 مايو 2024.
جاءت أسعار الدواجن والبيض اليوم، الاثنين، على النحو التالي:
أسعار الدواجن اليوم
سجل سعر كيلو الدواجن البلدي ما بين 105 و 110 جنيهات للكيلو.
و سعر الدواجن البيضاء ما بين 76 و 77 جنيها للكيلو.
سعر أمهات الدواجن البيضاء 75 جنيهًا للكيلو.
سعر الدواجن الساسو ما بين 95 و 96 جنيها للكيلو.
أسعار البيض اليوم
تراوح سعر البيض الأبيض بين 119 و 120 جنيها.
البيض الأحمر تراوح بين 124 و 125 جنيها.
و البلدي 114 و 115 جنيها للكرتونة.
أسعار الكتاكيت
يتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 31 و 36 جنيها.
الكتكوت “ساسو” بين 14 و 15 جنيها.
الكتكوت البلدي الحر بين 7 و 8 جنيهات.