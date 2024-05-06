77 جنيها للبيضاء.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 6 مايو

يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، خلال التقرير التالي، أسعار بورصة الدواجن والبيض الرئيسية، داخل المزارع، اليوم الاثنين 6 مايو 2024.

جاءت أسعار الدواجن والبيض اليوم، الاثنين، على النحو التالي:



أسعار الدواجن اليوم



سجل سعر كيلو الدواجن البلدي ما بين 105 و 110 جنيهات للكيلو.

و سعر الدواجن البيضاء ما بين 76 و 77 جنيها للكيلو.

سعر أمهات الدواجن البيضاء 75 جنيهًا للكيلو.

سعر الدواجن الساسو ما بين 95 و 96 جنيها للكيلو.

أسعار البيض اليوم



تراوح سعر البيض الأبيض بين 119 و 120 جنيها.

البيض الأحمر تراوح بين 124 و 125 جنيها.

و البلدي 114 و 115 جنيها للكرتونة.



أسعار الكتاكيت





يتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 31 و 36 جنيها.

الكتكوت “ساسو” بين 14 و 15 جنيها.



الكتكوت البلدي الحر بين 7 و 8 جنيهات.