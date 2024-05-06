عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

77 جنيها للبيضاء.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 6 مايو

صدى البلد

يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، خلال التقرير التالي، أسعار بورصة الدواجن والبيض الرئيسية، داخل المزارع، اليوم الاثنين 6 مايو 2024.

جاءت أسعار الدواجن والبيض اليوم، الاثنين، على النحو التالي:

خارج التوقعات.. انخفاض أسعار الدواجن خلال أيام|تفاصيل

6 جنيهات دفعة واحدة.. هبوط في أسعار الدواجن الآن بالأسواق


أسعار الدواجن اليوم


سجل سعر كيلو الدواجن البلدي ما بين 105 و 110 جنيهات للكيلو.

و سعر الدواجن البيضاء ما بين 76 و 77 جنيها للكيلو.

سعر أمهات الدواجن البيضاء  75 جنيهًا للكيلو.

سعر الدواجن الساسو ما بين 95 و 96 جنيها للكيلو.

 

أسعار البيض اليوم
 

تراوح سعر البيض الأبيض بين 119 و 120 جنيها.

البيض الأحمر تراوح بين 124 و 125 جنيها.

و البلدي  114 و 115 جنيها للكرتونة.


أسعار الكتاكيت
 


يتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 31 و 36 جنيها.

الكتكوت “ساسو” بين 14 و 15 جنيها.


الكتكوت البلدي الحر بين 7 و 8 جنيهات.

اسعار الدواجن والبيض أسعار الدواجن أسعار البيض اليوم أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين أسعار بورصة الدواجن الدواجن البيضاء الدواجن البلدي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3500 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بعد الهبوط.. وعيار 21 الآن مفاجأة

بيان عاجل من الجيش الإسرائيلي بشأن عملية رفح

20 ألف جنيه دفعة واحدة| مفاجأة بأسعار الحديد لأول مرة في مصر

رسالة نارية من حسام حسن لـ«محمود البنا» بعد طرده في مباراة الزمالك

خالد مرتجي يرد على مريم متولي: محدش كلمك ومش هترجعوا الأهلي.. فيديو

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس شم النسيم اليوم.. ماذا يحدث؟

خالد الغندور يوجه رسالة نارية لنجم الأهلي علي معلول

تفاصيل جديدة.. ميدو يكشف سبب رحيل رضا هيكل عن الزمالك

ترشيحاتنا

أسعار الذهب اليوم الإثنين 6 مايو 2024.. ومفاجأة بعيار 21

الآلاف يبدأون النزوح من شرق رفح إلى وسط غزة بعد تحذير الجيش الإسرائيلي

ميدو ينتقد أداء الزمالك أمام سموحة في الدوري

جالانت لـ أوستن: ليس أمامنا خيار سوى اجتياح رفح

صحيفة بريطانية: دول عربية تؤيد قوة حفظ سلام دولية بغزة والضفة

إدارة حدائق الحيوان: إقبال جماهيري كبير مع بداية يوم شم النسيم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مجسم وضيق.. نجوي كرم تثير الجدل بالسوشيال ميديا في دبي

جمال شعبان يفجر مفاجأة عن فياجرا طبيعية في أكلات شم النسيم

قصير جدا.. بوسي تشعل السوشيال ميديا بفستانها

رفقة ابنتها.. كارول سماحة تثير الجدل بإطلالتها الصيفية

فيديو

ادعوله بالشفاء.. محمد عبده يكشف نوع السرطان الذي أصيب به| فيديو

خان زوجته وعلاقته بطلاق هنا الزاهد.. كريم فهمي يكشف أسرار حياته الخاصة

توقف قلبها من الخوف.. تفاصيل وفاة فتاة داخل مدينة ملاهي بأكتوبر

فيه ناس عايزين يخلصوا مني والأهلي مش في حساباتي.. تصريحات مثيرة لعمرو وردة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التغذية العلاجية وصحة الإنسان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: انتهاء التكليف وبدء التشريف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

نهال علام

نهال علام تكتب: كيرياليسون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: مكاتب التأهيل في مرمى النيران

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بين العيد والحدود

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحلى من الشرف مفيش.. ذكرى ميلاد توفيق الدقن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ