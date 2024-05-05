6 جنيهات دفعة واحدة.. هبوط في أسعار الدواجن الآن بالأسواق

أسعار الدواجن اليوم الأحد 5 مايو 2024، بدأت في التراجع مجددا بعد أن شهدت ارتفاعا خلال الأيام الماضية.

ويعود ذلك إلى تراجع أسعار الأعلاف بنحو 500 جنيه تقريبا،

وأرجع عدد من المتخصصين ارتفاع أسعار الدواجن خلال الأيام الماضية إلى زيادة الطلب عليها بسبب حملات مقاطعة الأسماك في عدد من المحافظات.

وكانت أسعار الدواجن قد تراجعت بقوة بداية الشهر الجاري، متأثرة بتراجع أسعار مدخلات الإنتاج بعد تحديد سعر عادل للجنيه والقضاء نهائيا على السوق السوداء.

وهبطت أسعار الدواجن بأكثر من 20 جنيها في الكيلو واحد، مقارنة بأسعار الشهر الماضي.

وشهد سعر الدواجن اليوم الأحد 5-5-2024، تراجع بنحو 6 جنيهات مقارن بأسعار بداية الأسبوع الماضي مسجلة 77 جنيها في المزرعة.

تراجع منتظر لأسعار الدواجن

وتشير التوقعات إلى أن سعر الدواجن سيشهد تراجعا خلال الفترة القليلة المقبلة، وتراوح سعر الدواجن البيضاء في الأسواق بين 85 و87 جنيهًا للكيلو.

وشهدت أسعار الدواجن حالة من التذبذب ما بين هبوط وصعود الفترة الماضية، بعد أن شهدت ارتفاعًا كبيرًا منذ نهاية الشهر الماضي.

وأكد ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أنه وسط الأزمات والتحديات غير المسبوقة، لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن والبيض.

وقال ثروت الزيني، في تصريحات تليفزيونية: “لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن والبيض”.

أسعار الدواجن والبيض

ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري أسعار الدواجن والبيض اليوم الاحد، في مصر، في المزارع والأسواق.

سعر الدواجن اليوم

وسجّل سعر الدواجن البيضاء اليوم في المزرعة نحو 77 جنيه للكيلو، على حسب بُعد المزرعة عن الأسواق.

وسجل سعر الوراك من 87 إلى 90جنيها.

سعر الكبد والقوانص 95 جنيها.

كيلو الهياكل بـ 45 جنيها.

سعر جوز الحمام 140 جنيهًا.

سعر البط 140 جنيهًا.

سعر الأرانب 120 جنيهًا.

أسعار الأعلاف

تراوح سعر الطن من علف الدواجن بين 22 و22.5 ألف جنيه.

أسعار الذرة: تراجع سعر الذرة إلى أقل من 10 آلاف جنيه.

وسجّل سعر الصويا اليوم 29 ألف جنيه.

سعر البيض اليوم

سجل سعر طبق البيض الأبيض في الأسواق بين 135 و140 جنيهًا للطبق.

وسجّل سعر طبق البيض الأحمر 135 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بنحو 145 جنيهًا.

وسجّل سعر البيض البلدي 135 جنيهًا للطبق، ليصل إلى المستهلك متراوحًا بين 145 جنيهًا.

سعر الدواجن للمستهلك

ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري أسعار الدواجن والبيض اليوم ضمن نشرته الخدمية التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات.

تراوحت أسعار الدواجن البيضاء اليوم في الأسواق ما بين 85 إلى 87 جنيها للكيلو الواحد.

سعر الكتكوت اليوم

سعر الكتكوت اليوم على مستوى جميع الأنواع:

سعر كتكوت أبيض أهالي 30 جنيهًا.

سعر كتكوت أبيض شركات 32 جنيهًا.

سعر كتكوت ساسو سجّل 18 جنيهًا.

سعر كتكوت بلدي 10 جنيهات.

سعر كتكوت رزي 15 جنيهًا.

بورصة الدواجن

سجّل سعر الدواجن البيضاء اليوم 77 جنيهًا للكيلو في المزرعة لتصل إلى المستهلك متراوحة بين 85 و87 جنيهاً للكيلو.

سعر الدواجن الساسو سجل 95 جنيهًا ليصل إلى المواطن بنحو 105 جنيهات

وسعر الدواجن البلدي حر 110 جنيهات للكيلو في المزرعة.

سعر الفراخ اليوم

سجّلت أسعار الدواجن الأمهات البيضاء اليوم 75 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر البانيه اليوم بين 190 و210 جنيهات للكيلو الواحد.

سجلت أسعار الدواجن الرزي 110 جنيهات للكيلو.

وتتأثر أسعار الدواجن والبيض في مصر بعدة عوامل، منها زيادة المعروض من الدواجن والبيض في الأسواق، ما أدى إلى زيادة المنافسة بين المنتجين وانخفاض الأسعار أو العكس.