عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بعد هبوط الدواجن.. هل تنخفض أسعار اللحوم بالأسواق؟ | خبراء يجيبون

صدى البلد

تتجه اللحوم الحمراء بالأسواق إلي الانخفاض التدريجى يوما بعد يوم نتيجة للجهود الحكومية الهائلة فى سبيل ضبط الأسعار وتوفير الأعلاف وذلك عكس التوقعات تماما والتى توقعت ارتفاع الأسعار بعد عيد الفطر  .

 

تتجه للانخفاض 
 

وفى هذا الصدد ، أكد حسين أبوصدام نقيب الفلاحين،  أن أسعار اللحوم الحمراء تتجه للانخفاض،  وذلك نتيجة للجهود الحكومية الهائلة فى سبيل ضبط الأسعار،  موضحًا أن أسعار اللحوم الحية بالفعل أنخفضت ومن يرفع سعر اللحوم حاليا هم الجزارين.

وأشار "أبوصدام " خلال تصريحات ل"صدي البلد " إلي أن إفطار الإخوة المسيحيين قلل من الإقبال على شراء اللحوم،  وبالتالى زاد المعروض وقلت الأسعار ، مشيدا بقيام رئيس الوزراء بالإفراج عن الأعلاف من الموانئ مما كان له أثر بالغ فى وفرة الأعلاف وضبط سعرها أمام المربيين. 
 

وشدد " نقيب الفلاحين " على ضرورة فرض رقابة صارمة على محلات الجزارة وتحديد سعر للبيع مثل الدواجن للسيطرة على أسعار اللحوم. 

 

انخفاض اللحوم البلدي 

 

وتابع قائلا:" على الرغم من الكثير من التوقعات حول ارتفاع أسعار اللحوم الفترة المقبلة إلا أنها تتجه بالفعل للانخفاض " ، متوقعًا انخفاض أسعار اللحوم البلدى خلال الفترة المقبلة لتصل إلي 320 جنيهًا بدلا من 350 ، فى الريف وتصل ل 380 بدلا من 450 فى المدن .

ومن جانبها،  كشفت شعبة القصابين في الغرفة التجارية، أن أسعار اللحوم لدى محلات الجزارة تراجعت لتسجل ما بين 380 و430 جنيها بانخفاض 30 جنيها تقريبا مقابل مستويات 400 و460 جنيها، في حين يسجل سعر الكيلو لدى المنافذ الحكومية سعر يبدأ من 270 جنيهات.


 

كما أكد هيثم عبد الباسط رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية، أن هناك انخفاضًا في أسعار اللحوم داخل الأسواق بعد ارتفاع في الأسعار بشكل كبير خلال الفترة الماضية. 

وقال هيثم عبد الباسط في تصريحات تليفزيونية، إن أسعار اللحوم المرتفعة التي كانت متواجدة في السوق “وهمية”، مضيفًا: هناك انخفاض في أسعار اللحوم بنسبة تصل لـ 20%  داخل الأسواق.

وتابع هيثم عبد الباسط: “نأمل أن تعود أسعار اللحوم الحية لـ 120 جنيهًا، للكيلو وهذا الأمر يكون في صالح الدولة المصرية ويسهم في تخفيض أسعار اللحوم بشكل كبير”.

اللحوم اللحوم الحمراء انخفاض اللحوم البلدي الفلاحين أسعار اللحوم الحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى بكري يكشف عن مفاجأة بشأن مصير الحكومة بعد تنصيب السيسي رئيسا

تحرك مهم من الحكومة قبل إجازة العيد.. مدبولي يتابع توفير الاحتياجات البترولية

زيادة جديدة لـ22 مليون مواطن.. هدية السيسي في حفل التنصيب للمصريين.. تفاصيل

مفاجأة.. الأهلي يرفض الحصول على 500 ألف دولار نظير مواجهة الزمالك بالسعودية

أسبوع كامل.. موعد إجازة عيد الفطر للموظفين بالقطاعين| احسب عدد أيامك

قلق في القلعة الحمراء| الغيابات تضرب الأهلي قبل مواجهة سيمبا التنزانى

اختلس 6 شيكات.. إحالة رئيس مجلس إدارة شركة بترول شهيرة للجنايات| خاص

لو قبضك 900 جنيه| احصل على نصف مليون جنيه بصورة البطاقة.. سدد على 10 سنوات

ترشيحاتنا

مران الأهلي| إجراء جديد لـ إمام عاشور

احترت ومش عارف تعمل إيه؟|11 سؤال وجواب عن زكاة الفطر ينهي الخلاف عنها

نبأ سار لجماهير الأهلي بسبب محمد الشناوي

مران الأهلي| كولر يعقد محاضرة فنية للاعبين

أمام مجلس الأمن.. الصين تطالب إسرائيل بوقف هجماتها على سوريا ولبنان

في المولات.. أماكن مميزة لاستخراج فيش وتشبيه خلال دقائق


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظهر فى السوق .. كيف تعرف البطيخ المحقون كيماوي من السليم

الكسوف يجذب اهتمام العالم .. 4 أنواع وهذه هي تأثيراته

أبرزهن هدى المفتي ونور.. فنانات يتألقن على السوشيال ميديا|شاهد

السيارات الطائرة أصبحت حقيقة.. شاهد Xpeng الجديدة بتصميم مبتكر

فيديو

لجأت إلى حقن التخسيس.. صابرين تكشف سر خسارتها الوزن

موعد صلاة العيد ومدة الإجازة

العالم الهولندي يثير الجدل من جديد

تطور جديد بأزمة اللاعب أحمد رفعت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

جمال قرين

جمال قرين يكتب: سلطان الأولياء عبد القادر الجيلاني (1)

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الهُوية الصحية

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نعمة الأڤوكاتو

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: نتنياهو يبحث عن الفوضى

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: يوم الأرض الفلسطيني.. وحق العودة

اﻟﻤﺰﻳﺪ