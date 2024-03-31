بعد مد فترة معرض الزراعة| تخفيضات تصل لـ50%.. ومفاجأة في أسعار اللحوم

قرر السيد القصير وزير الزراعة، استمرار معرض خير مزارعنا لأهالينا لفترة ما بعد شهر رمضان المعظم، حيث وجه كافة العارضين من الوزارة والقطاع الخاص، بمد فترة المعرض، وذلك نتيجة لما تلاحظ من إقبال كبير على المعرض، ورغبة عدد كبير من المواطنين، ومساهمة وزارة الزراعة في دعم المواطن والمستهلك.



ويقام معرض خير مزارعنا لأهالينا، في نسخته الخامسة هذا العام، تحت شعار " في حب مصر نلتقي"، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على مساحه 1500م، بموقع الزراعات المحمية بالدقي، بمشاركة اكثر من 70 عارضا من القطاعين الحكومي والخاص، ومتوافر به اكثر من 200 سلعة ومنتج غذائي بتخفيضات كبيرة.

هبوط أسعار السلع

وهبطت أسعار بعض المنتجات والسلع التى تعرضها وزارة الزراعة بمنافذها وبمعرض "خير مزارعنا لأهالينا" ،و طرحت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي اللحوم البلدي في منافذها بأسعار مخفضة.

كما تم أيضا تخفيض سعر البطاطس إلى 5 جنيهات للكيلو، والشيكارة 5 كيلو بـ 25 جنيها، وسعر كيلو الدقيق المعبأ 24 جنيها، وسعر كيلو الأرز المعبأ 27 جنيها ، فيما تجاوزت التخفيضات 50%‎ على جميع أنواع التمور ذات الجودة العالية.



وقال الدكتور أيمن عبدالعال رئيس الإدارة المركزية لمحطات البحوث والتجارب الزراعية والمشرف العام على الزراعات المحمية بوزارة الزراعة، إن جميع السلع الأساسية متوفرة أمام المواطنين بمبادرة خير مزارعنا لأهالينا، والذي يعد أكبر معرض لإتاحة السلع للمواطنين .





التخفيضات بالمعرض

وأشار "عبدالعال" لـ"صدي البلد"، إلى أن التخفيضات بالمعرض تصل لأكثر من 25%، وتتوفر فيه منتجات الألبان، والأسماك أنواع اللحوم، البلدى والمجمد، والدواجن بأنواعها "البط، الفراخ، والكبد، والحمام، والسمان" وأيضا الأسماك، والسلع الغذائية الأخرى والخضار والفاكهة – البقوليات .

ولفت "رئيس الإدارة المركزية لمحطات البحوث" إلي أن دخول المعرض أمام المواطنين مجانا، ويتم افتتاح المعرض من الساعة 10 صباحا وحتى 9 مساء يوميا، ويستمر المعرض حتى بعد شهر رمضان.



وقال سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة والمشرف العام علي المنافذ والمعارض، انه قد تقرر اليوم انخفاض أسعار الأسماك البلطي درجة اولي لتصل الي 65 جنيها، والدرجة الثانية 55 جنيها، والدرجة الثالثة 45 جنيها للكيلو، كما انخفضت أسعار زجاجة الزيت ماركة غالية وزن 750 جراما لتصل الي 48 جنيها، واللوبيا وزن ربع كيلو 15 جنيها.

كعك وبسكويت

واضاف "صالح" خلال تصريحات ل"صدي البلد " انه قد تم أيضا ضخ كميات كبيره من كعك وبسكوت العيد، من انتاج معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية التابع للوزارة، بأسعار مخفضة، لدعم المواطنين مع حلول عيد الفطر المبارك.



وقال مستشار وزير الزراعة والمشرف العام على المعارض والمنافذ بالوزارة، إن سعر كيلو اللحوم البلدي قطعة واحدة 280 جنيها، و270 جنيها لسعر الكيلو 900 جرام لحم و100 جرام ملبس، والمفروم البلدي 260 جنيها، والكبدة البلدي 250 جنيها، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وذلك في إطار المبادرة التي أطلقها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتخفيض السلع الغذائية خلال اجتماعه أمس الأول، الاثنين، مع التجار والمصنعين.