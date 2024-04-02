في أقل من أسبوع.. الأوقاف ترسل دفعة جديدة من اللحوم لأهالي غزة

قالت وزارة الأوقاف إنه في إطار جهود الدولة المصرية لمساعدة أهالي غزة، تم صباح اليوم، الثلاثاء، تجهيز دفعة جديدة من اللحوم من مشروع صكوك الإطعام لتسليمها للهلال الأحمر بمعبر رفح لتسليمها لأهالي غزة.

ويصل إجمالي ما تم تقديمه من الأوقاف لأهالي غزة إلى أكثر من 70 طنًا من لحوم الإطعام و320 طنًّا من السلع الغذائية.

من ناحية أخرى، أعلن رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف هشام عبد العزيز علي أن صلاة العيد سيتم إقامتها في جميع المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة.

وقال عبد العزيز، في بيان للوزارة، "إن الساحات العامة ستكون إقامة صلاة العيد بها وفق ترتيب كل مديرية مع المحافظة التابعة لها من خلال التنسيق الكامل لتحديد الساحات التي تقام بها صلاة العيد".

وحول تكبيرات العيد، قالت وزارة الأوقاف، إن التكبير سنة في العيدين، ويَبدأُ وقتُ التكبيرِ في عيدِ الفِطرِ من وقت ثبوت وإعلان رؤية هلال شوال، وهو مذهبُ الشافعيَّة، والحَنابِلَة، وقولٌ للمالكيَّة، قال اللهُ تعالى: "وَلِتُكْمِلُوا العِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ" ، والمراد بالعِدَّةِ: عِدَّةُ الصَّومِ، والمراد بالتَّكبيرِ: التكبيرُ الذي يكونُ بعدَ إكمالِ العِدَّةِ، وإكمالُها يكونُ بغُروبِ شَمسِ آخِرِ يَومٍ من رَمضانَ.

وأضافت الوزارة: “يبدأ وقت تكبير عيد الفطر عند الغدو إلى صلاة عيد الفطر، أي عند الخروج من البيوت إلى مصلى العيد، وبه قال الحنفية والمالكية والمشهور عند الحنابلة . ولا حرج على من أخذ بهذا الرأي أو ذاك”.

وتابعت: “وفيما يتصل بالتكبير قبل صلاة العيد فإننا نؤكد أنه لا حرج على البدء به في أي وقت كان قبل صلاة العيد، دون التقيد بوقت محدد، ففي الأمر سعة ومتسع”.