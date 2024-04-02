عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

في أقل من أسبوع.. الأوقاف ترسل دفعة جديدة من اللحوم لأهالي غزة

صدى البلد

قالت وزارة الأوقاف إنه في إطار جهود الدولة المصرية لمساعدة أهالي غزة، تم صباح اليوم، الثلاثاء، تجهيز دفعة جديدة من اللحوم من مشروع صكوك الإطعام لتسليمها للهلال الأحمر بمعبر رفح لتسليمها لأهالي غزة.

ويصل إجمالي ما تم تقديمه من الأوقاف لأهالي غزة إلى أكثر من 70 طنًا من لحوم الإطعام و320 طنًّا من السلع الغذائية.

 من ناحية أخرى، أعلن رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف هشام عبد العزيز علي أن صلاة العيد سيتم إقامتها في جميع المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة.

وقال عبد العزيز، في بيان للوزارة،  "إن الساحات العامة ستكون إقامة صلاة العيد بها وفق ترتيب كل مديرية مع المحافظة التابعة لها من خلال التنسيق الكامل لتحديد الساحات التي تقام بها صلاة العيد".

وحول تكبيرات العيد، قالت وزارة الأوقاف، إن التكبير سنة في العيدين، ويَبدأُ وقتُ التكبيرِ في عيدِ الفِطرِ من وقت ثبوت وإعلان رؤية هلال شوال، وهو مذهبُ الشافعيَّة، والحَنابِلَة، وقولٌ للمالكيَّة، قال اللهُ تعالى: "وَلِتُكْمِلُوا العِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ" ، والمراد بالعِدَّةِ: عِدَّةُ الصَّومِ، والمراد بالتَّكبيرِ: التكبيرُ الذي يكونُ بعدَ إكمالِ العِدَّةِ، وإكمالُها يكونُ بغُروبِ شَمسِ آخِرِ يَومٍ من رَمضانَ.

وأضافت الوزارة: “يبدأ وقت تكبير عيد الفطر عند الغدو إلى صلاة عيد الفطر، أي عند الخروج من البيوت إلى مصلى العيد، وبه قال الحنفية والمالكية والمشهور عند الحنابلة . ولا حرج على من أخذ بهذا الرأي أو ذاك”.

وتابعت: “وفيما يتصل بالتكبير قبل صلاة العيد فإننا نؤكد أنه لا حرج على البدء به في أي وقت كان قبل صلاة العيد، دون التقيد بوقت محدد، ففي الأمر سعة ومتسع”.

 

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة جديدة لـ22 مليون مواطن.. هدية السيسي في حفل التنصيب للمصريين.. تفاصيل

عدا حاملي بطاقات الإقامة..الداخلية تطالب الأجانب في مصر بسرعة التوجه للجوازات لتسجيل بياناتهم

بعد تطبيق قرار الحكومة اليوم.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض بالأسواق

تنبأ بموته.. القصة الكاملة لرحيل أحمد عزت بطل تعويم السفينة إيفرجيفين

هل حدثت ليلة القدر أمس أم لدينا 3 ليال؟.. اعرف كم علامة ظهرت

لو قبضك 900 جنيه| احصل على نصف مليون جنيه بصورة البطاقة.. سدد على 10 سنوات

عاشرها معاشرة الأزواج.. ننشر شهادة معاون المباحث في خداع سائق لقاصر

لحظة تاريخية.. انتصار السيسي تشهد تنصيب الرئيس لولاية جديدة

ترشيحاتنا

انخفاض ملحوظ.. بشرى للمصريين بشأن أسعار الدواجن والبيض

غير مقصود.. أول تعليق من نتنياهو على استهداف فريق إغاثي أجنبي في غزة

عدا حاملي بطاقات الإقامة..الداخلية تطالب الأجانب في مصر بسرعة التوجه للجوازات لتسجيل بياناتهم

ننشر أقوال والدة الطفل "وسيم" ضحية الساكن الجديد في عمارة أكتوبر (خاص)

في أقل من أسبوع.. الأوقاف ترسل دفعة جديدة من اللحوم لأهالي غزة

تعليم لكل المصريين|مصر تستعد للتوسع في 5 نماذج ناجحة من المدارس خلال فترة السيسي الجديدة.. و«صدى البلد» ينشر التفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لمنع الشك في العلاقات.. اتبع هذه النصائح

تنبأ بموته.. القصة الكاملة لرحيل أحمد عزت بطل تعويم السفينة إيفرجيفين

يحيي الفخراني لـ صدى البلد: إسرائيل تهدف لإزاحة مواطني غزة والرئيس السيسي حسم الأمر|حوار

كيف يمكنني تشجيع طفلي على ممارسة فن الاعتذار الصادق في حياته اليومية؟

فيديو

ملامحه متغيرة.. خالد سليم يرد على تساؤلات حول خضوعه لعمليات تجميل

تحدى الخبراء الأجانب في قناة السويس وتنبأ بوفاته.. قصة أحمد عزت بعد رحيله

وداعا لورق التواليت.. الشطافات تسيطر على حمامات الولايات المتحدة

ضرب وشد شعر.. تفاصيل مشاجرة فتيات التجمع الخامس.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الهُوية الصحية

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نعمة الأڤوكاتو

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: نتنياهو يبحث عن الفوضى

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: يوم الأرض الفلسطيني.. وحق العودة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحشاشون الجدد

احمد قنديل

أحمد قنديل يكتب: الجمهورية الجديدة.. مفهوم بناء ومحاور إنطلاق

اﻟﻤﺰﻳﺪ