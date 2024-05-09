خسارة 4 بطولات.. نحس هاري كين يلحق بايرن ميونخ

تعرّض النجم الإنجليزي هاري كين لفشل مع نادي بايرن ميونخ الألماني في تحقيق أي لقب خلال الموسم الحالي، وهو ما يعتبر ظاهرة نادرة بالنسبة للعملاق البافاري الذي يتمتع بسجل تاريخي حافل بالبطولات.

بدأت سلسلة الإخفاقات لبايرن ميونخ هذا الموسم منذ خسارته في كأس السوبر الألماني أمام لايبزيج، واستمرت بوداع كأس ألمانيا من الدور الأول أمام ساربروكن، وصولاً إلى خسارة لقب الدوري الألماني لأول مرة بعد سنوات طويلة من الهيمنة.

تحولت آمال بايرن ميونخ إلى هاري كين بعد التعاقد معه، حيث كان يتوقع الجميع أن يكون العنصر الإضافي الذي يساعد الفريق في تحقيق المزيد من البطولات، ولكن الواقع كان مختلفًا.

مع توتنهام الإنجليزي، لم يتمكن كين من حصد أي بطولة خلال مسيرته، وجاء انتقاله إلى بايرن ميونخ بحثًا عن اللقب الأول في مسيرته، إلا أن الأمور لم تسر كما كان مخططًا.