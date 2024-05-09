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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الريال السعودي رسميا في البنوك اليوم الخميس 9 مايو

صدى البلد

ينشر موقع "صدى البلد" أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم، الخميس 9 مايو 2024، وفقا لآخر تحديث للبنوك العاملة في مصر.

وجاء سعر الريال السعودي في عدد من البنوك العاملة في مصر اليوم، الخميس، كالتالي:

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي 

12.73 جنيه للشراء.

12.76 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

12.66 جنيه للشراء.

12.69 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

12.66 جنيه للشراء.

12.69 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

12.66 جنيه للشراء.

12.69  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك ميد

12.64 جنيه للشراء.

12.72 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية 

12.64 جنيه للشراء.

12.69 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي cib

12.60 جنيه للشراء.

12.69 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

12.60 جنيه للشراء.

12.69 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

12.61 جنيه للشراء.

12.69 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

12.24 جنيه للشراء.

12.69 جنيه للبيع.

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