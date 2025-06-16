الإفتاء توضح أفضل وقت لأذكار المساء.. اغتنم فضلها العظيم

أفضل وقت لـ أذكار المساء يبحث ليجعله وردا يذكر فيه الله، حيث إن الذكر من أفضل العبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه كما أن الله تعالى قال في كتابه الكريم "وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا"، وهو ما يدل على فضل الأذكار، وفي السطور التالية نتعرف على أفضل وقت تردد فيه أذكار المساء.

أفضل وقت لأذكار المساء

وفي السياق، قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى في دار الإفتاء، إن وقت تردد فيه أذكار المساء يبدأ من منتصف الليل إلى الزوال، وأفضل وقت لأذكار الصباح هو بعد صلاة الصبح حتّى طلوع الشمس.

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء أن وقت أذكار المساء يبدأ من زوال الشمس حتّى نهاية النصف الأول من الليل، وأفضل وقت لأذكار المساء هو مِن بعد صلاة العصر حتّى غروب الشمس.

فضل أذكار المساء

1- كسب الأجر والثواب الجزيل.

2- رضاء المولى عز وجل.

3- محبة الله عز وجل للعبد.

4- محبة العبد لخالقه سبحانه وتعالى.

5- مغفرة الذنوب والسيئات.

6- سعادة النفس وتذوق حلاوة الذكر ولذّته.

7- حياة للقلب وطمأنينة.

8- انشراح الصدر.

9- الثبات عند مواجهة الأعداء.

10- النصر على الأعداء.

11- الحفظ من كل سوء.

12- رفعة المنزلة في الدنيا والآخرة.

13- نور في الوجه.

14- قوة في الجسم.

15- البراءة من النفاق.

16- كسوة الذاكر المهابة.

17- النجاة من عذاب القبر.

18- جلب النعم ودفع النقم.

19- مضاعفة الحسنات.

20- زوال الهم والغم.

21- جلب الرزق.

22- نزول الرحمة والسكينة.

أذكار المساء مكتوبة

أفضل أذكار المساء يجب على مؤمن أن يرددها بعد صلاة العصر واغتنام فضلها ومنها ما يأتي :