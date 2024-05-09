الخصاونة: توسيع سعة الربط الكهربائي بين الأردن ومصر لتصل إلى 2000 ميجا وات

قال الدكتور بشر الخصاونة، رئيس الوزراء الأردني، إن سوف يتم العمل على توسيع طاقة و سعة الربط الكهربائي بين الأردن ومصر إلى طاقة تصل إلى 2000 ميجا وات.

وأضاف "الخصاونة"، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه تم الاتفاق على تعزيز التعاون في مجال النقل و اللوجيستيات بين مصر والأردن، لافتاً إلى أنه تم بحث تفعيل مبادرة التكامل الصناعي بين مصر والأردن والتي تضم الإمارات و البحرين أيضاً.

وأشار رئيس الوزراء الأردني إلى أن الرئيس السيسي وملك البحرين يؤكدان دائماً ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.