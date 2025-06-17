المجموعة لا ترحم.. دي ماريا يهاجم التحكيم بعد تعادل بنفيكا أمام بوكا

أبدى النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، لاعب فريق بنفيكا البرتغالي، استياءه من أداء التحكيم خلال مواجهة فريقه أمام بوكا جونيورز، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، في افتتاح مشوار الفريقين بالمجموعة الثالثة من منافسات كأس العالم للأندية 2025.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة "ريكورد" البرتغالية، قال دي ماريا: "دخلنا اللقاء بهدف واضح وهو حصد النقاط الثلاث، كنا نعرف جيدًا كيف نواجه بوكا، لكن للأسف لم نكن في أفضل حالاتنا بالشوط الأول، رغم تحسن الأداء كثيرًا في النصف الثاني من المباراة".

وانتقد دي ماريا مستوى التحكيم بشدة، مؤكدًا أن التساهل مع اللعب الخشن أضر بسير المباراة، مضيفًا: "كان يجب على الحكم أن يكون أكثر صرامة منذ البداية، وإشهار عدد أكبر من البطاقات الصفراء كان سيُسهم في انسيابية اللقاء وجعل أجوائه أكثر متعة".

وأضاف اللاعب المخضرم: "في كثير من فترات المباراة كنا الطرف الأفضل، ورغم استقبالنا هدفين غيّرا من شكل المواجهة، إلا أننا قمنا ببعض التعديلات وعدنا بقوة إلى أجواء اللقاء. هذه أمور تحدث في كرة القدم وكنا مستعدين لها".

وأشار دي ماريا ، إلى أن التعادل لا يعكس طموحات فريقه، خاصة في مجموعة وصفها بالقوية، موضحًا: "المجموعة صعبة جدًا، وكل مباراة فيها بمثابة نهائي. إذا أردنا التأهل في الصدارة علينا أن نحقق الفوز في جميع المباريات القادمة. اليوم لم يحالفنا الحظ، لكننا نمتلك عقلية الفوز وسنثبت ذلك في الجولة المقبلة".

وتُقام منافسات المجموعة الثالثة ضمن بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي تضم كلًا من بايرن ميونخ الألماني، بوكا جونيورز الأرجنتيني، بنفيكا البرتغالي، وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.

ترتيب المجموعة الثالثة بعد الجولة الأولى:

بايرن ميونخ: 3 نقاط

بوكا جونيورز: نقطة

بنفيكا: نقطة

أوكلاند سيتي: بدون نقاط

ومن المقرر أن تستكمل منافسات الجولة الثانية في الأيام المقبلة، في ظل ترقب كبير لما ستسفر عنه صراعات المجموعة التي تشهد توازنًا شديدًا بين الفرق الأربعة.