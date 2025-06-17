إصابة 6 أشخاص بالدقهلية في حادث تصادم بين ربع نقل وميكروباص

أصيب 6 أشخاص بإصابات متفرقة ، إثر حادث تصادم بين سيارتين ربع نقل وميكروباص على طريق سمبوخت- أجا بمحافظة الدقهلية .

اصطدام ربع نقل وميكروباص على طريق سمبوخت واصابه 6



تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم ميكروباص وربع نقل على طريق سمبوخت أجا.

اسماء المصابين السته في حادث التصادم

انتقل ضباط المباحث و3 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة كلا من: محمد عبد الله توفيق أبو العطا 69 عاما مقيم منية سمنود أجا، مصاب بنزيف بالصدر و نزيف بالبطن.



كما أصيب المتولى المرسى 62 عاما مقيم نوسا البحر

مصاب بكسر بالقدمين، ومحمد صلاح يحيى 53 عاما نوسا البحر مصاب بكدمات و ما بعد الارتجاج ، أشرف أبو الخير محمد 41 عاما مقيم نوسا الغيط أجا وإصابته جرح قطعى بالجبهة ، إبراهيم محمد أبو المحاسن 40 عاما مقيم نوسا البحر ومصاب بكسر بالفخذ الايسر، ايمان مجدى الشيخ 35 عاما منية سمنود أجا ومصاب كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وتم نقل المصابين الى مستشفى اجا لتلقي العلاج وتحرر عن ذلك المحضر اللازم ، وجار اخطار النيابة العامة.