طالبة تنهي حياة شقيقها الأصغر بإحدى قرى الدقهلية

أقدمت “طالبة في الصف الثاني الثانوي” الأزهري تعاني من مرض نفسي بإنهاء حياة شقيقها وقطع منطقة حساسة من جسده وذلك بقرية ميت النحال مركز دكرنس بمحافظة الدقهلية.

حيث تلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارا من مركز شرطة دكرنس يفيد بورود بلاغ من عددا من الأهالي بقرية ميت النحال بقيام طالبة بالتخلص من شقيقها الطفل.

انتقل ضباط مباحث مركز شرطة دكرنس وسيارة الإسعاف الى مكان البلاغ و تبين قيام طالبة تدعى "ريهام.ر.ا، 17 عاما" طالبة بالصف الثاني الثانوي بتشويه جسد شقيقها الطفل "نور" 4 أعوام وقطع منطقة حساسة باستخدام موس حاد وأنهت حياته.

بسؤال أسرتها أكدوا معاناة نجلتهم القاصر من مرض نفسي وإقدامها على ارتكاب الواقعة تحت تأثير المرض واستخدامها آلة حادة وقيامها بالانقضاض على شقيقها وتشويه جسده.

تم ضبط الطالبة المتهمة وتم . نقل جثمان الطفل الى مستشفى المنصورة الدولي وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة .