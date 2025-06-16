توزيع 14 طن لحوم على الأسر الأولى بالرعاية خلال عام بالدقهلية

شهد محافظ الدقهلية، طارق مرزوق ، استلام دفعة جديدة من لحوم صكوك الأوقاف "صكوك الإطعام" بإجمالي 2 طن لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية، ليبلغ إجمالي ما تم توزيعه على الأسر الأولى بالرعاية من مستحقي برنامج(تكافل وكرامة) خلال العام الحالي 14 طنا ، بالتنسيق بين مديريتي التضامن الاجتماعي والأوقاف.



وأكد المحافظ، في بيان صحفي اليوم، الاثنين، أنه يتم إيصال حصة اللحوم إلى مستحقيها بكل عزه وكرامة في منازلهم وعدم تصوير المواطنين أثناء التسليم ، مشيرا إلى أن هذا يأتي في إطار توجيهات رئيس الجمهورية ببناء الإنسان وتقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبالتنسيق والتعاون مع الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي وبالمتابعة المستمرة من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية في هذا الشأن