خلال 72 ساعة.. تحرير 340 مخالفة تموينية متنوعة بالدقهلية لضبط الأسواق

قال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الدقهلية علي حسن عبد الفتاح، إن الحملات التموينية المكثفة، التي نظمتها المديرية، بالتنسيق مع مباحث التموين بالمحافظة، خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، أسفرت عن ضبط 340 مخالفة متنوعة، وذلك في إطار ضبط الأسواق ومنع التلاعب بالسلع.



وأوضح عبد الفتاح -في بيان اليوم الإثنين- أن المخالفات شملت 227 مخالفة في قطاع المخابز، تضمنت نقص وزن الرغيف والتصرف غير القانوني في كميات الخبز المدعم وعدم مطابقة الخبز للمواصفات والبيع بأزيد من السعر الرسمي وتجميع البطاقات التموينية والتوقف عن البيع بدون مبرر وإغلاق المخابز دون تصريح، أما في قطاع مراقبة الأسواق، تم ضبط 113 مخالفة، شملت عدم إعلان أسعار السلع وبيع بعض السلع المحدد أسعارها بأزيد من السعر الرسمي وعرض سلع مجهولة المصدر وبدون فواتير شراء.

وأشار عبد الفتاح إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات.