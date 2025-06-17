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ترامب يتراجع: دعوتي لإخلاء طهران حفاظًا على المدنيين من الصراع الدائر
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ترامب يتراجع: دعوتي لإخلاء طهران حفاظًا على المدنيين من الصراع الدائر

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أفادت قناة القاهرة الإخبارية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال  إن إيران "قريبة جدًا" من امتلاك سلاح نووي، مؤكدًا أن بلاده تسعى لإنهاء هذا البرنامج قبل فوات الأوان.

رسالة تهديد واضحة: سنرد بقوة إذا تعرض شعبنا للخطر

شدد ترامب على أن واشنطن لن تتردد في الرد العسكري القاسي إذا أقدمت إيران على أي خطوة تهدد المصالح أو حياة الأمريكيين، قائلًا: "إيران تعلم جيدًا أننا لا نمزح".

ترامب: دعونا لإخلاء طهران حفاظًا على حياة المدنيين

كشف ترامب عن دعوة وجهتها واشنطن لإخلاء العاصمة الإيرانية طهران من المدنيين، مشيرًا إلى أن الوضع الميداني يشهد تصعيدًا خطيرًا، قد يتطور إلى مواجهة شاملة.

جهود لإجلاء الأمريكيين من المنطقة... ولا دلائل على دعم روسي أو كوري لطهران

أعلن الرئيس الأمريكي وجود جهود حثيثة لتأمين مغادرة المواطنين الأمريكيين من مناطق التوتر، نافيًا وجود أي مؤشرات على دعم روسي أو كوري شمالي مباشر لإيران في هذه المرحلة.

تصريحات ترامب تأتي وسط تصعيد عسكري واسع بين إسرائيل وإيران، بدأ مع اغتيالات إسرائيلية طالت قيادات عسكرية ونووية إيرانية، وردّ إيراني عنيف شمل استهداف تل أبيب وحيفا. التحذيرات الأمريكية تعكس حجم القلق من توسع الصراع ليشمل أطرافًا دولية، وسط غياب أي مؤشرات على تهدئة وشيكة.

القاهرة الإخبارية الرئيس الأمريكي إيران العاصمة الإيرانية طهران

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