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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

إعلام أمريكي: ترامب يريد نهاية حقيقية للملف النووي الإيراني

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

 أفادت قناة إكسترا نيوز نقلًا عن مصادر إعلامية أمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبّر عن رغبته في الوصول إلى "نهاية حقيقية" لما وصفه بالمشكلة النووية الإيرانية، معتبرًا أن الحلول المؤقتة لم تعد مجدية.

توقعات بتصعيد إسرائيلي متواصل

وأكد الإعلام الأمريكي أن ترامب لا يتوقع أي تراجع من الجانب الإسرائيلي، قائلاً إن "الإسرائيليين لن يخففوا من هجماتهم على إيران في الوقت القريب"، في إشارة إلى استمرار التصعيد العسكري بين الطرفين.

التصريحات تأتي في ظل تصعيد غير مسبوق

تصريحات ترامب تتزامن مع موجة من الغارات والردود المتبادلة بين طهران وتل أبيب، وسط مخاوف دولية من انزلاق المنطقة إلى مواجهة واسعة النطاق.

تأتي هذه التصريحات في وقت حساس تشهده المنطقة، عقب اغتيال رئيس الأركان الإيراني الجديد علي شادماني، وردّ طهران بإطلاق صواريخ على العمق الإسرائيلي. وبينما تدعو أطراف دولية إلى التهدئة، تبرز مواقف مثل موقف ترامب كمؤشر على الانقسام الحاد في كيفية التعامل مع إيران.

قناة إكسترا نيوز مصادر إعلامية أمريكية دونالد ترامب

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