سلطنة عمان: نكثف جهودنا لاحتواء التصعيد الإيراني الإسرائيلي

أفادت قناة القاهرة الإخبارية بأن سلطنة عُمان أعلنت تكثيف جهودها السياسية والدبلوماسية لاحتواء الصراع المتصاعد بين إيران وإسرائيل، مؤكدة سعيها لتجنيب المنطقة خطر الانفجار العسكري.

مجلس التعاون يدين الاعتداءات الإسرائيلية

صرّحت سلطنة عُمان بأن مجلس التعاون الخليجي أدان بشدة الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على إيران، واعتبرها "خرقًا صارخًا للسيادة الوطنية والقوانين الدولية"، داعيًا إلى تهدئة فورية واستئناف المفاوضات.

دعوات للضغط السياسي والقانوني على إسرائيل

وأكدت السلطنة ضرورة تعزيز الضغط الدولي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية فورًا، والدفع نحو مسارات تفاوضية شاملة تُعيد الاستقرار وتمنع المزيد من التصعيد في المنطقة.

تأتي هذه التصريحات وسط تصاعد غير مسبوق في التوتر بين طهران وتل أبيب، بعد سلسلة من الضربات المتبادلة التي شملت اغتيال قادة عسكريين وهجمات صاروخية متبادلة. ويبرز الموقف العُماني كجزء من جهود إقليمية تهدف لتفادي انزلاق المنطقة إلى حرب مفتوحة.