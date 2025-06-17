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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

حريق في 3 ناقلات نفط بمياه بحر عمان قبل اقترابها من مضيق هرمز

حريق في 3 ناقلات نفط بمياه بحر عمان قبل اقترابها من مضيق هرمز
حريق في 3 ناقلات نفط بمياه بحر عمان قبل اقترابها من مضيق هرمز
القسم الخارجي

اندلع حريق صباح اليوم الثلاثاء في ثلاث ناقلات نفط كانت ترسو في مياه بحر عُمان قبالة سواحل سلطنة عُمان، على بعد نحو ميل واحد من مدخل مضيق هرمز الاستراتيجي. 

وافادت مصادر بحرية رسمية بأن الحريق نشأ بشكل مفاجئ، ما تسبب في حالة من الخلل والارتباك بين الطواقم البحرية، قبل أن يتدخل خفر السواحل العُماني ويباشر عمليات الإطفاء والإغاثة الميدانية على الفور.

وقالت اللجنة المشتركة للأمن البحري إن ثلاث ناقلات كانت محملة بشحنات نفطية، وتم ضبط السيطرة على النيران بعد عدة ساعات من التصدي، دون ورود معلومات حول وقوع إصابات بشرية، لكن السلطات أكدت أنها بصدد التحقيق في مدى انبعاث الدخان وأثره البيئي على المنطقة البحرية المحيطة.

الحادث يأتي في ظل توتر جيوسياسي متزايد في المنطقة، حيث لا يزال التهديد بإغلاق مضيق هرمز ماثلاً، عقب تصريحات لمسؤولين إيرانيين مرتبطين بالحرس الثوري خلال منتصف يونيو الحالي، عن احتمال تعليق الملاحة البحرية رداً على الضربات الإسرائيلية الأخيرة داخل الأراضي الإيرانية 

ويُنقل أن نحو 18 إلى 19 مليون برميل نفط يومياً تمر عبر مضيق هرمز، أي ما يمثل نحو 20% من استهلاك النفط العالمي، ما يجعل أي حادث فيه يثير مخاوف واسعة حول أمن الطاقة والتجارة العالمية.

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