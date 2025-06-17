أثناء بحثهم عن شقة إيجار.. شاب يطعن زوجته أمام أبنائهما في التجمع

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على شاب لقيامه بطعن زوجته بالسكين داخل سيارة أجرة أمام أعين أبنائهما في التجمع الأول.

تفاصيل الواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة التجمع الأول، تضمن ورود بلاغ من الأهالي أفاد بوقوع جريمة قتل داخل سيارة أجرة بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع الحادث.

بالانتقال والفحص، تبين من المعاينة والتحريات التي أجرتها فرق المباحث في القاهرة مقتل سيدة ثلاثينية على يد زوجها داخل سيارة أجرة طعنا بالسكين جراء مشاجرة بينهما.

وأفادت تحريات أجهزة أمن القاهرة، بأنه أثناء استقلال المتهم وزوجته وأبنائهما سيارة أجرة باحثين عن شقة للإيجار، نشبت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام خلال المتهم بإخراج سلاح أبيض طعن به زوجته.