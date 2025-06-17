انقلب به الموتوسيكل.. إصابة مراقب لجنة بالثانوية العامة في الدقهلية

أصيب مراقب بإحدى لجان الثانوية العامة في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية اثر انقلاب موتوسيكل كان يستقله عند التوجه للجنة.

تلقت مديرية أمن الدقهلية اخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب موتوسيكل وإصابة أحد المراقبين بلجان الثانوية العامة بمدينة المنصورة.

وانتقل ضباط المباحث وسيارة اسعاف إلى مكان الحادث الذي وقع بجوار الادارة الجنائية بمساكن الشناوى.



وتبين ان المصاب يدعى احمد عبدالجواد محمد 55 عاما مقيم كفر الصالحات، مراقب لجنة ومصاب بجرح قطعى بالرأس كدمات بالجسم.

وتم نقل المراقب الى مدرسة السيدة عائشة ثم إلى مسنشفى الطوارئ

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار اخطار النيابة العامة.