قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحكومة تتقدم للبرلمان بمشروع قانون جديد لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
صرف 3 آلاف جنيه لـ 19 معلما تعرضوا لحوادث سير بأسيوط وقنا
أشهر فتاوى الشيخ الشعراوي في ذكرى وفاته.. رأيه فى الغناء.. وتوبة المتكاسل عن أداء الصلاة
خلاف عائلي تحول إلى جريمة.. أب يطعن نجله حتى الموت بحدائق القبة
اليوم طقس حار وأمطار محتملة ونشاط للرياح في عدة مناطق | تفاصيل
ترامب يتراجع: دعوتي لإخلاء طهران حفاظًا على المدنيين من الصراع الدائر
بدء امتحان الإحصاء في لجان امتحانات الثانوية العامة لطلاب النظام القديم
إشارات راديوية غامضة من أعماق الجليد تحير العلماء منذ عقدين.. ماذا حدث؟
سلطنة عمان: نكثف جهودنا لاحتواء التصعيد الإيراني الإسرائيلي
المجموعة لا ترحم.. دي ماريا يهاجم التحكيم بعد تعادل بنفيكا أمام بوكا
تراجعت 23 جنيهًا.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025
إغلاق المجال الجوي يشعل موجة فرار إسرائيلية.. ما القصة؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

زحام مروري أعلى كوبري أكتوبر.. وتصادم سيارتين وإصابة شخص

زحام مروري أعلى كوبري أكتوبر.. وتصادم سيارتين وإصابة شخص
زحام مروري أعلى كوبري أكتوبر.. وتصادم سيارتين وإصابة شخص
إسلام دياب

وقع حادث تصادم سيارتين ملاكى أعلى كوبرى أكتوبر بمنطقة العجوزة، وتوقفت حركة السيارات أعلى الطريق أمام القادم من منطقتى المهندسين والدقى حتى طلعة العجوزة، وأصيب شخص جراء الحادث.

ورد بلاغ إلى غرفة المرور بالجيزة بوقوع حادث تصادم سيارتين أعلى كوبرى أكتوبر.

وعلى الفور انتقل رجال المرور للعمل على تنظيم حركة السيارات وإعادتها إلى طبيعتها مرة أخرى.

بالانتقال والمعاينة، تبين إصابة شخص تم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

الحالة المرورية بالقاهرة والجيزة 

على جانب آخر، شهدت شوارع ومحاور وميادين محافظتي القاهرة والجيزة، صباح اليوم، الثلاثاء 17 يونيو 2025، حالة من السيولة المرورية، وذلك بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية، وسط انتشار مكثف لرجال المرور لمتابعة الحالة الميدانية وتنظيم حركة السير.

وتنوعت حركة المرور داخل القاهرة، حيث سجلت سيولة نسبية على بعض المحاور الحيوية مثل الطريق الدائري، ومحور 26 يوليو، وكوبري 6 أكتوبر، بينما ظهرت كثافات متوسطة خلال ساعات الذروة في مناطق مثل رمسيس، عبد المنعم رياض، والتحرير، مع وجود تباطؤ جزئي على كورنيش النيل في الاتجاه المؤدي إلى وسط البلد.

وفي محافظة الجيزة، سادت حالة من الانسياب المروري في مناطق 6 أكتوبر، المحور المركزي، وشارع فيصل، بينما سجل شارع الهرم كثافات محدودة، خاصة عند مواقع الأعمال الإنشائية الخاصة بمحطات مترو الأنفاق قرب منطقة المريوطية. 

كما شهدت مناطق مثل مدكور، والطالبية، والعريش حركة مرورية مرنة نسبيًا.

حادث تصادم تصادم سيارتين سيارتين ملاكى كوبرى أكتوبر منطقة العجوزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

مواعيد غلق المحلات رسميا في صيف 2025

موعد رأس السنة الهجرية

عطلة رسمية للحكومي والخاص.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2025

بعد قرار الحكومة بشأن تخفيف الأحمال.. مواعيد غلق المحلات والمولات

بعد قرار الحكومة بشأن الكهرباء رسميًا.. مواعيد غلق المحلات والمولات

الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 17-6-2025

سحب مضيئة

سر تشكل سحب مضيئة في السماء.. خبير بيئة ومناخ يوضح

المواصفات الفنية للسيارة سيتروين C4X

بعد الإعلان عن تصنيعها محليا.. تعرف على سعر ومواصفات سيارة سيتروين C4X

شاومينج

شاومينج يزعم تسريب فرنساوي الثانوية العامة قبل توزيعه باللجان ..والتعليم:ده مش الامتحان

شاومينج

تداول امتحان فرنساوي الثانوية العامة بجروبات شاومينج بعد توزيعه باللجان..والتعليم تتحرك

ترشيحاتنا

صورة موضوعية

رئيس حي جنوب الغردقة يبحث شكاوى المواطنين في لقاء أسبوعي مباشر

الثانوية العامة

8938 طالبا وطالبة يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الثانية بثانوية أسوان

محافظ المنوفية

محافظ المنوفية يستقبل السفيرة نبيلة مكرم على هامش قافلة مبادرة "إيد واحدة"

بالصور

أفضل النصائح لتجنب رائحة الجسم الكريهة بشكل طبيعي وفعّال

أفضل النصائح لتجنب رائحة الجسم الكريهة بشكل طبيعي وفعّال
أفضل النصائح لتجنب رائحة الجسم الكريهة بشكل طبيعي وفعّال
أفضل النصائح لتجنب رائحة الجسم الكريهة بشكل طبيعي وفعّال

مي حلمي تثير الجدل بإطلالتها من دبي | شاهد

مى حلمى تثير الجدل بإطلالتها من دبى|شاهد
مى حلمى تثير الجدل بإطلالتها من دبى|شاهد
مى حلمى تثير الجدل بإطلالتها من دبى|شاهد

نشرة المرأة والمنوعات| 5 أبراج تكرة الصيف.. خطوات لحماية طفلك من حمو النيل.. نصائح لأبنك طالب الثانوية العامة تخلصه من التوتر

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

تخلّص من التوتر في الثانوية العامة.. 7 نصائح ذهبية ترفع تركيزك وتطمئن قلبك

تخلّص من التوتر في الثانوية العامة.. 7 نصائح ذهبية ترفع تركيزك وتطمئن قلبك
تخلّص من التوتر في الثانوية العامة.. 7 نصائح ذهبية ترفع تركيزك وتطمئن قلبك
تخلّص من التوتر في الثانوية العامة.. 7 نصائح ذهبية ترفع تركيزك وتطمئن قلبك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: وضاقت عليهم الأرض بما رحبت !!

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلى يكتب: حين تُقاس المعارك بمدى النَفَس لا بوهج الضربة الأولى

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: إيران بين مطرقة الاغتيال وسندان الخيانة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: مَـلَاذُ الـرُّوحِ فِي رُوحٍ تُـشْبِهُكَ !

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: احذروا الفضاء المفتوح بمزيد من الوعي الصحيح

المزيد