زحام مروري أعلى كوبري أكتوبر.. وتصادم سيارتين وإصابة شخص

وقع حادث تصادم سيارتين ملاكى أعلى كوبرى أكتوبر بمنطقة العجوزة، وتوقفت حركة السيارات أعلى الطريق أمام القادم من منطقتى المهندسين والدقى حتى طلعة العجوزة، وأصيب شخص جراء الحادث.

ورد بلاغ إلى غرفة المرور بالجيزة بوقوع حادث تصادم سيارتين أعلى كوبرى أكتوبر.

وعلى الفور انتقل رجال المرور للعمل على تنظيم حركة السيارات وإعادتها إلى طبيعتها مرة أخرى.

بالانتقال والمعاينة، تبين إصابة شخص تم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

الحالة المرورية بالقاهرة والجيزة

على جانب آخر، شهدت شوارع ومحاور وميادين محافظتي القاهرة والجيزة، صباح اليوم، الثلاثاء 17 يونيو 2025، حالة من السيولة المرورية، وذلك بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية، وسط انتشار مكثف لرجال المرور لمتابعة الحالة الميدانية وتنظيم حركة السير.

وتنوعت حركة المرور داخل القاهرة، حيث سجلت سيولة نسبية على بعض المحاور الحيوية مثل الطريق الدائري، ومحور 26 يوليو، وكوبري 6 أكتوبر، بينما ظهرت كثافات متوسطة خلال ساعات الذروة في مناطق مثل رمسيس، عبد المنعم رياض، والتحرير، مع وجود تباطؤ جزئي على كورنيش النيل في الاتجاه المؤدي إلى وسط البلد.

وفي محافظة الجيزة، سادت حالة من الانسياب المروري في مناطق 6 أكتوبر، المحور المركزي، وشارع فيصل، بينما سجل شارع الهرم كثافات محدودة، خاصة عند مواقع الأعمال الإنشائية الخاصة بمحطات مترو الأنفاق قرب منطقة المريوطية.

كما شهدت مناطق مثل مدكور، والطالبية، والعريش حركة مرورية مرنة نسبيًا.