نهاية مأساوية لشاب على يد والده.. مشادة تتحول إلى جريمة في حدائق القبة

تحولت مشادة بسيطة بين أب ونجله في حدائق القبة إلى جريمة بشعة استخدم فيها الأب سلاح أبيض وطعن بها نجله إلا أنها لم تودى بحياته وأسرع الأهالى إلى نقل الشاب إلى المستشفى في محاولة منهم لإنقاذه، إلا أنه بعد أيام قليلة فارق الحياة.

ورد بلاغ إلى قسم شرطة حدائق القبة من أحد المستشفيات بدخول شاب في حالة حرجة نتيجة طعنة نافذة، وبعد إجراء الإسعافات الأولية، تبين من التحقيقات أن وراء الواقعة والده، الذي قام بطعنه إثر خلاف عائلي نشب بينهما.

كشفت التحريات أن تطور الخلاف بين الأب والابن تحول إلى مشادة فتشابك بالأيدي، قام خلالها الأب باستخدام سلاح أبيض وطعن نجله طعنة أودت بحياته بعد أيام من محاولة إسعافه داخل المستشفى.

وألقت قوات الأمن القبض على المتهم، وحرير محضر بالواقعة، وتمت إحالته إلى جهات التحقيق التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات، مع انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان، لبيان سبب الوفاة.