خلاف عائلي تحول إلى جريمة.. أب يطعن نجله حتى الموت بحدائق القبة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على خمسيني لقيامه بإنهاء حياة نجله طعنا في منطقة حدائق القبة.

تفاصيل الواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من قسم شرطة حدائق القبة أفاد باستقبال إشارة من المستشفى العام تضمنت استقبال شاب مصاب بطعنة نافذة في الصدر.

وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع الحادث، وتبين أن الشاب في العقد الثالث من العمر مصاب بطعنة في الصدر وفي حالة حرجة لا يمكن استجوابه ثم وردت إشارة أخرى أفادت بوفاته.

وتبين من التحريات التي أجرتها فرق المباحث في القاهرة أن وراء ارتكاب الواقعة والد الشاب المجني عليه، حيث سدد له طعنة نافذة بـ آلة حادة أصيب على اثرها ثم لفظ أنفاسه الأخيرة بالمستشفى.

وأشارت تحريات أجهزة أمن القاهرة إلى نشوب مشادة كلامية بين الأب ونجله بسبب خلافات عائلية قام على أثرها الأب بتسديد طعنة أودت بحياة نجله وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة.