مع ارتفاع درجة الحرارة، تصدر من أجسام الكثير من الأشخاص رائحة كريهة، فإذا كنت من ضمن هؤلاء وتشعر بالخجل الشديد، إليك أفضل النصائح لتجنب رائحة الجسم الكريهة بشكل طبيعي وفعّال، مع التركيز على العادات اليومية والنظافة الشخصية.

أفضل النصائح لتجنب رائحة الجسم الكريهة بشكل طبيعي وفعّال

قدمت خبيرة التجميل مني محمد، أفضل النصائح لتجنب رائحة الجسم الكريهة بشكل طبيعي وفعّال، مع التركيز على العادات اليومية والنظافة الشخصية، وتشمل ما يلي:

أفضل النصائح لتجنب رائحة الجسم الكريهة بشكل طبيعي وفعّال

1. الاستحمام اليومي

استخدمي صابونًا مضادًا للبكتيريا.

ركزي على المناطق التي تتعرق كثيرًا مثل تحت الإبط، القدمين، الفخذين.

بعد الاستحمام، جففي جسمك جيدًا، فالرطوبة تشجع البكتيريا على النمو.

أفضل النصائح لتجنب رائحة الجسم الكريهة بشكل طبيعي وفعّال

2. اختيار مزيل عرق مناسب

استخدمي مزيل عرق يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا.

تجنبي مزيلات العرق التي تحتوي على مواد كيميائية قاسية قد تسبب تهيجًا أو زيادة التعرق.

3. الحلاقة المنتظمة لمناطق التعرق

الشعر تحت الإبطين أو في المناطق الحساسة يحتفظ بالعرق ويزيد من الروائح، لذا الحلاقة تساعد في النظافة والتهوية.

4. ارتداء ملابس قطنية وتهوية الجسم

اختاري ملابس تسمح بمرور الهواء وتمتص العرق مثل القطن والكتان.

تجنبي الأقمشة الصناعية التي تزيد من التعرق وتحبس الروائح.

أفضل النصائح لتجنب رائحة الجسم الكريهة بشكل طبيعي وفعّال

5. تغيير الملابس الداخلية والجوارب يوميًا

هذا يمنع تراكم البكتيريا ويقلل من الروائح خاصة في الصيف.

6. شرب الماء بكثرة

يساعد على طرد السموم من الجسم وتقليل الروائح الناتجة عن التعرق.

7. الاهتمام بنظامك الغذائي

تجنبي الأطعمة التي تزيد من رائحة الجسم مثل:

البصل

الثوم

الكاري

الأطعمة الغنية بالتوابل

أكثري من تناول الخضروات الورقية والفواكه الطازجة.

8. استخدام الخل أو ماء الورد كمطهر طبيعي

يمكن مسح منطقة تحت الإبط بقطنة مبللة بخل التفاح أو ماء الورد لتقليل البكتيريا وتحييد الروائح.

9. العناية بالقدمين

اغسلي قدميك يوميًا وجففيهما جيدًا، واستخدمي بودرة مضادة للفطريات إن لزم الأمر.

10. مراجعة الطبيب عند الحاجة

إذا استمرت الرائحة رغم النظافة الجيدة، قد تكون علامة على: