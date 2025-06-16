الماتشا أم القهوة السوداء.. أيهما الأمثل لبدء يومك؟

مع أن القهوة مُعززة للطاقة، إلا أن لها آثارًا جانبية كالإدمان والتوتر والقلق. لذا، لمن يبحث عن الكافيين صباحًا للاستيقاظ، جربوا الماتشا بدلًا منه. إنه شاي أخضر ياباني، وهو أكثر صحةً بكثير، غني بمضادات الأكسدة، يُقوي الدماغ ويُساعد على إنقاص الوزن.

ما تشربه في ساعات الصباح مهم، ليس فقط لأنه مصدر فوري للطاقة، بل أيضًا لتغذية جسمك. لذا، بينما يعتمد معظم الأشخاص على القهوة، أصبحت أيضا الماتشا من المشروبات الرائجة بالأخص بين الشباب.

ورغم فوائد شرب القهوة العديدة، إلا أنها تُسبب الإدمان الشديد، وقد تُسبب التوتر نتيجةً لانخفاض مستوى الطاقة. ووفقًا للخبراء، وُجد أن الاستهلاك المُستمر للقهوة سريعة التحضير مُضر. ولكن، هل يُعدّ الماتشا بديلًا مثاليًا؟



الماتشا



بحسب الأطباء، فإن الماتشا، الذي نشأ في اليابان منذ مئات السنين، هو شاي أخضر اجتاح العالم، يُصنع الماتشا من نفس أوراق الشاي الأخضر والأسود، ويتطلب طحن أوراق الشاي الأخضر الكاملة إلى مسحوق ناعم، يقول الخبراء إن مسحوق الماتشا يحافظ على المزيد من العناصر الغذائية والنكهة.

لونه أخضر زاهي، ذو نكهة ترابية قوية ومتوازنة، تتميز معظم أنواع الماتشا بنكهة عشبية عميقة مع لمسة من نكهة الجوز، يحتوي الماتشا أيضًا على الكافيين مثل القهوة، ولكن بكميات أقل بكثير. في المتوسط، يحتوي كوب الماتشا على حوالي 70 ملج من الكافيين، مقارنةً بـ 100-140 ملج في فنجان القهوة.

الماتشا أم القهوة: أيهما أفضل؟



كما تمنحك القهوة الطاقة، فإن الماتشا يؤدي نفس الوظيفة، ولكن مع فوائد إضافية عديدة. ووفقًا للخبراء، يتمتع الماتشا بخصائص عديدة تساعد في مكافحة السرطان، وتقوية جهاز المناعة، وتحفيز فقدان الوزن، وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.



هناك بعض الأسباب التي تجعل الماتشا أكثر صحة من القهوة:



محملة بمضادات الأكسدة

الماتشا غني بمضادات الأكسدة القوية المعروفة باسم البوليفينول، والتي تساعد في مكافحة الأمراض والالتهابات، وعكس علامات الشيخوخة المبكرة، وتقليل الالتهابات، والوقاية من بعض أنواع السرطان، يحتوي كوب الماتشا على مضادات أكسدة تفوق عشرة أضعاف تلك الموجودة في الشاي الأخضر، والقهوة خالية منها.



يهدئ أعصابك

يحتوي الماتشا على نفس الحمض الأميني الذي يُبطئ امتصاص الكافيين ويُشعرك بالهدوء. يُمكن أن يُساعدك إل-ثيانين الموجود في الماتشا على الحصول على نوم مُنتظم وهادئ ومتواصل، كما يجد بعض الأشخاص أن القهوة قد تُفاقم الشعور بالقلق. لذا، فإن شرب أكثر من كوب واحد يوميًا قد يزيد من احتمالية شعورك بالقلق، كما قد تُعاني من أعراض جسدية للقلق، مثل خفقان القلب أو الارتعاش.



الاهتمام بصحة الفم

على عكس القهوة، لا يُصبغ الماتشا الأسنان، بل يُحسّن صحة الفم. ووفقًا للخبراء، تُساعد مضادات الأكسدة القوية في الماتشا على مكافحة البكتيريا التي تنمو في الفم وتُسبب الضرر. وفي الوقت نفسه، يُقلل الماتشا من تراكم البلاك ويُخفف أعراض أمراض اللثة.



يساعد في إنقاص الوزن

يعمل الماتشا على تحسين عملية التمثيل الغذائي وحرق الدهون من خلال معالجة فقدان الوزن من كلا الجانبين مما سيزيد من مستويات الطاقة العالية ويضعك في وضع حرق الدهون بأمان، دون رفع ضغط الدم أو مستويات الكورتيزول.

وفقًا للدراسات، فإن الماتشا مفيد بشكل خاص في زيادة فقدان الدهون عند تناوله قبل التمرين.

المصدر: .timesnownews