قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ضبط جاسوس ومسيرات للموساد يإيران.. و8 قتلى إسرائيليين في الهجوم الكاسح
أضرار بمبنى السفارة الأمريكية في تل أبيب جراء هجوم صاروخي إيراني
نتيجة الشهادة الاعدادية القاهرة 2025 برقم الجلوس
جيش الاحتلال: 19 قتيلا في إسرائيل منذ بداية المواجهة العسكرية مع إيران
إعلام إسرائيلي: العثور على 3 جثث في حيفا جراء صواريخ إيران الأخيرة
أمير هشام: الأهلي وقع عقوبة مالية ضد محمود حسن تريزيجيه.. اعرف السبب
الشرطة الإسرائيلية: الصواريخ الإيرانية أحدثت دمارا كبيرا ونواصل انتشال المحاصرين
اكتشاف تاريخي.. أعماق البحر المتوسط تكشف أسرار التجارة في القرن الـ16| تفاصيل
لقطات من وصول لاعبي الأهلي إلى فندق الإقامة في نيوجيرسي.. صور
3 أيام عطلة.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية
شاهد.. لقطات من استقبال بعثة الأهلي بنيوجيرسي استعدادا لمباراة بالميراس
الحرس الثوري : عملياتنا ضد الكيان الصهيوني ستستمر حتى زواله
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

الماتشا أم القهوة السوداء.. أيهما الأمثل لبدء يومك؟

الماتشا
الماتشا
هاجر هانئ

مع أن القهوة مُعززة للطاقة، إلا أن لها آثارًا جانبية كالإدمان والتوتر والقلق. لذا، لمن يبحث عن الكافيين صباحًا للاستيقاظ، جربوا الماتشا بدلًا منه. إنه شاي أخضر ياباني، وهو أكثر صحةً بكثير، غني بمضادات الأكسدة، يُقوي الدماغ ويُساعد على إنقاص الوزن.

ما تشربه في ساعات الصباح مهم، ليس فقط لأنه مصدر فوري للطاقة، بل أيضًا لتغذية جسمك. لذا، بينما يعتمد معظم الأشخاص على القهوة، أصبحت أيضا الماتشا من المشروبات الرائجة بالأخص بين الشباب.
ورغم فوائد شرب القهوة العديدة، إلا أنها تُسبب الإدمان الشديد، وقد تُسبب التوتر نتيجةً لانخفاض مستوى الطاقة. ووفقًا للخبراء، وُجد أن الاستهلاك المُستمر للقهوة سريعة التحضير مُضر. ولكن، هل يُعدّ الماتشا بديلًا مثاليًا؟

شاى الماتشا


الماتشا 
 

بحسب الأطباء، فإن الماتشا، الذي نشأ في اليابان منذ مئات السنين، هو شاي أخضر اجتاح العالم، يُصنع الماتشا من نفس أوراق الشاي الأخضر والأسود، ويتطلب طحن أوراق الشاي الأخضر الكاملة إلى مسحوق ناعم، يقول الخبراء إن مسحوق الماتشا يحافظ على المزيد من العناصر الغذائية والنكهة.
لونه أخضر زاهي، ذو نكهة ترابية قوية ومتوازنة، تتميز معظم أنواع الماتشا بنكهة عشبية عميقة مع لمسة من نكهة الجوز، يحتوي الماتشا أيضًا على الكافيين مثل القهوة، ولكن بكميات أقل بكثير. في المتوسط، يحتوي كوب الماتشا على حوالي 70 ملج من الكافيين، مقارنةً بـ 100-140 ملج في فنجان القهوة.

الماتشا

الماتشا أم القهوة: أيهما أفضل؟


كما تمنحك القهوة الطاقة، فإن الماتشا يؤدي نفس الوظيفة، ولكن مع فوائد إضافية عديدة. ووفقًا للخبراء، يتمتع الماتشا بخصائص عديدة تساعد في مكافحة السرطان، وتقوية جهاز المناعة، وتحفيز فقدان الوزن، وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.


هناك بعض الأسباب التي تجعل الماتشا أكثر صحة من القهوة:


محملة بمضادات الأكسدة
الماتشا غني بمضادات الأكسدة القوية المعروفة باسم البوليفينول، والتي تساعد في مكافحة الأمراض والالتهابات، وعكس علامات الشيخوخة المبكرة، وتقليل الالتهابات، والوقاية من بعض أنواع السرطان، يحتوي كوب الماتشا على مضادات أكسدة تفوق عشرة أضعاف تلك الموجودة في الشاي الأخضر، والقهوة خالية منها.


يهدئ أعصابك
يحتوي الماتشا على نفس الحمض الأميني الذي يُبطئ امتصاص الكافيين ويُشعرك بالهدوء. يُمكن أن يُساعدك إل-ثيانين الموجود في الماتشا على الحصول على نوم مُنتظم وهادئ ومتواصل، كما يجد بعض الأشخاص أن القهوة قد تُفاقم الشعور بالقلق. لذا، فإن شرب أكثر من كوب واحد يوميًا قد يزيد من احتمالية شعورك بالقلق، كما قد تُعاني من أعراض جسدية للقلق، مثل خفقان القلب أو الارتعاش.


الاهتمام بصحة الفم 
على عكس القهوة، لا يُصبغ الماتشا الأسنان، بل يُحسّن صحة الفم. ووفقًا للخبراء، تُساعد مضادات الأكسدة القوية في الماتشا على مكافحة البكتيريا التي تنمو في الفم وتُسبب الضرر. وفي الوقت نفسه، يُقلل الماتشا من تراكم البلاك ويُخفف أعراض أمراض اللثة.


يساعد في إنقاص الوزن
يعمل الماتشا على تحسين عملية التمثيل الغذائي وحرق الدهون من خلال معالجة فقدان الوزن من كلا الجانبين مما سيزيد من مستويات الطاقة العالية ويضعك في وضع حرق الدهون بأمان، دون رفع ضغط الدم أو مستويات الكورتيزول.
وفقًا للدراسات، فإن الماتشا مفيد بشكل خاص في زيادة فقدان الدهون عند تناوله قبل التمرين.
المصدر: .timesnownews

مشروب الماتشا تحمي من هذه الأنواع من السرطان
القهوة الماتشا الشاي الأخضر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة

3 أيام عطلة.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية

دولار

عقب ارتفاعه.. أسعار الدولار اليوم الإثنين 16-6-2025

أسعار الدواجن

بعد هبوط سعر الفراخ البيضاء.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

امام عاشور

بعد نجاح الجراحة.. إمام عاشور يوجه رسالة لمجلس إدارة الأهلي

مشغولات ذهبية

عقب ارتفاع قوي.. مفاجأة في أسعار الذهب بالأسواق

مشغولات ذهبية

صعود قوي في أسعار الذهب اليوم.. وهذه قيمة عيار 21

أرشيفية

النظام الصهيوني ينهار.. بيان عاجل من الحرس الثوري الإيراني

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1447 .. «3 أيام ورا بعض»

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1447 .. 3 أيام ورا بعض

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

الدخول بـ5 جنيهات.. 65 شاطئًا بالإسكندرية في خدمة المصطافين

صواريخ

إعلام إسرائيلي: إيران نفذت 11 هجوما على إسرائيل منذ بدء الحرب

عمرو أديب

عمرو أديب: كنت أتمنى فوز الأهلي في افتتاح كأس العالم للأندية

بالصور

فني يحذر من هذه القطع الصغيرة في السيارات الحديثة

صواميل السيارات
صواميل السيارات
صواميل السيارات

عودة شاحنة الشوارع الأسطورية.. تعرف على فورد F-150 لوبو

فورد لوبو
فورد لوبو
فورد لوبو

فيديو

اسما شريف منير

لكل شخص شتمني.. أسما شريف منير تبعث رسالة لمنتقديها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: إعادة هندسة الشرق الأوسط.. بين هيمنة إسرائيل وممانعة إيران

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مسمار جحا

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: كلنا إيد واحدة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الشرق الأوسط على مفترق طرق

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة سقوط الجنرالات!

المزيد