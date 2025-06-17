موعد مواجهة الهلال وريال مدريد في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

يترقّب عشاق كرة القدم مواجهة من العيار الثقيل ، تجمع بين الهلال السعودي وريال مدريد الإسباني، مساء غد الأربعاء 18 يونيو 2025، في افتتاح مباريات المجموعة الثامنة لبطولة كأس العالم للأندية، على ملعب "هارد روك" بمدينة ميامي الأمريكية.

قمة بطابع خاص تحت قيادة جديدة

ريال مدريد، بطل دوري أبطال أوروبا 2024، يدخل المواجهة الأولى في البطولة تحت قيادة فنية جديدة، بعد تولي تشابي ألونسو المسؤولية خلفًا لكارلو أنشيلوتي، الذي رحل عن الميرينغي عقب موسم محلي باهت. ويأمل ألونسو في بداية مثالية تقوده إلى استعادة مجد النادي في البطولات العالمية.

على الجهة الأخرى، يخوض الهلال اللقاء بطموحات عالية رغم الغيابات المؤثرة في صفوفه، إذ يفتتح مشواره مع المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي، الباحث بدوره عن بصمة أولى في البطولة، معتمدًا على كتيبة مميزة من النجوم الذين يسعون لإثبات الذات في أكبر محفل للأندية عالميًا.

المجموعة الثامنة.. صدام مبكر بين العملاقين

تضم المجموعة الثامنة إلى جانب الهلال وريال مدريد كلاً من: باتشوكا المكسيكي وريد بول سالزبورج النمساوي، مما يعكس قوة التحديات المقبلة، ويمنح هذه المباراة أهمية خاصة في سباق حسم بطاقتي التأهل للدور المقبل.

القنوات الناقلة والتعليق

يمكن لجماهير الفريقين ومتابعي البطولة مشاهدة اللقاء مجانًا عبر شبكة DAZN، التي تمتلك حقوق بث مباريات كأس العالم للأندية 2025 كاملة، وتوفر اللقاء بتعليق عربي من خلال المعلق حماد العنزي.

كما أعلنت شبكة قنوات MBC عن نقل المباراة عبر قنوات:

MBC مصر

MBC مصر2

MBC أكشن

وسيتولى مهمة التعليق على المواجهة كل من:

مدحت شلبي

فهد العتيبي

فارس عوض

أما البث الرقمي فسيكون متاحًا عبر تطبيق DAZN بجودة SD مجانًا لجميع أنحاء العالم.

موعد المباراة

التاريخ: الأربعاء 18 يونيو 2025

الوقت: العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية – الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات

الملعب: هارد روك – ميامي، الولايات المتحدة

مواجهة تاريخية

يُنتظر أن تحفل المباراة بالإثارة والندية، في ظل المواجهة الأولى بين الهلال وريال مدريد في بطولة رسمية، وسط توقعات بمدرجات ممتلئة وعرض كروي ممتع، يليق بفريقين يتقاسمان الطموح نحو المجد العالمي.