مي حلمي تثير الجدل بإطلالتها من دبي | شاهد

نشرت الإعلامية مي حلمي ، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام خلال تواجدها بدبى.

وتألقت مى حلمى ، فى الصور بإطلالة ملفتة مرتدية فستانا باللون الأبيض القصير و مكشوف الأكتاف.

كما اختارت ، أن تترك بشرتها على طبيعيتها و وضعت بعض مساحيق المكياج بالالوان الهادئة وقامت بترك شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.

وتتميز مى حلمى، بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.