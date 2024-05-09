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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية

صدى البلد

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد غيابات نادي الزمالك قبل مواجهة نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية عبر حسابه بموقع فيسبوك.

و قال ابراهيم عبد الجواد : غيابات الزمالك هم شيكابالا ،مصطفي شلبي ، و مصطفي الزناري ، الونش ، محمد عبد الشافي ، محمود علاء ، عبدالله العيد ، ناصر ماهر ،سيف جعفر .

علي الجانب الاخر توجة مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب بأسمى معاني الشكر والتقدير لوزير الطيران المدني الفريق محمد عباس حلمي والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على كافة التسهيلات التي قدمتها وزارتا الطيران المدني والشباب والرياضة للترتيب لرحلة سفر الفريق الأول لكرة القدم إلى المغرب لخوض ذهاب نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

 

وحرصت وزارة الطيران المدني على تذليل كل العقبات المتعلقة برحلة الطيران المقررة للفريق الأول لكرة القدم إلى المملكة المغربية، فضلا عن المتابعة المستمرة من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لكل ما يتعلق بسفر الفريق وتلبية المطالب بشكل فوري.

 

يأتى ذلك في ظل العلاقة القوية التي تجمع مجلس إدارة نادي الزمالك بكافة المؤسسات الحكومية والوطنية، من أجل تعاون مثمر في إطار المناخ الهادف لتنمية وبناء الرياضة المصرية.

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