الفرح تحول لمأتم.. القصة الكاملة لمصرع شاب دهسا أسفل عجلات ملاكي في زفة عروسين بطنطا

سادت حالة من الحزن والوجيعة بين صفوف الأسر والعائلات بقرية برما بمركز طنطا بمحافظة الغربية منذ قليل عقب شيوع نبأ وفاة الشاب محمد الذهبي في حادث سير بعدما صدمته سيارة ملاكي أثناء مشاركتها في حفل زفاف عروسين الأمر الذي أصاب الأهل بحالة من الصدمة لرحيله المفاجىء.

تفاصيل الحادث



وكان الآلاف من الأسر والعائلات شيعوا في مشهد جنائزي مهيب جثمان الشاب الأربعيني وسط أجواء من الصدمة عقب أداء صلاة الجنازة بالمسجد الكبير بذات القرية ودفنه بمقابر أسرته .

الفرح تحول إلي مأتم

شهد الطريق الزراعي "طنطا - كفر الزيات" بمحافظة الغربية اليوم واقعة مصرع شاب يدعي محمد الذهبي من أبناء قرية برما صدمته سيارة أثناء وقوفه على جانب طريق طنطا اسكندرية الزراعي مدخل قرية منية بيار اتجاه كفر الشوربجي.

رحيل مفاجىء

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا يفيد بمصرع شاب أثناء وقوفه على جانب الطريق صدمته سيارة ملاكي في زفة عروسين، على الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية لمكان الحادث وتبين إصابة شاب بإصابات بالغة وجروح خطيرة كما تم نقل الجثمان إلي مشرحة مستشفي طنطا الجامعي .

مطالب بالقصاص



وناشد أفراد أسرة الشاب الضحية كافة جهات التحقيق بالضرورة القصاص العادل قانونيا من المتسبب بالإطاحة بحياه ابنهم الأكبر والعائل الأسرة .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.