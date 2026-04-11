الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أسعار الذهب في مصر تواصل التراجع.. عيار 21 يخسر 500 جنيه من القمة

عبد العزيز جمال

شهدت أسعار الذهب في السوق استمرارًا في التراجع خلال تعاملات اليوم السبت، في ظل حالة من الترقب والحذر بين المتعاملين، بالتزامن مع انخفاض طفيف في الأسعار العالمية للمعدن النفيس، ما انعكس بشكل مباشر على سوق الصاغة.

ويأتي هذا التراجع في وقت يواصل فيه المواطنون متابعة تطورات سعر الذهب بشكل يومي، نظرًا لأهميته كأداة رئيسية للادخار والاستثمار، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية.

سجلت أسعار الذهب انخفاضًا بنحو 20 جنيهًا للجرام في مختلف الأعيرة بينما تراجع بنحو 500 جنيه من القمة التي سجلها الشهر الماضي وهي 7650 جنيها لعيار 21، وفقًا لآخر تحديث داخل محلات الصاغة، وذلك دون احتساب قيمة المصنعية.

وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 21: سجل نحو 7155 جنيهًا للجرام

سعر الذهب عيار 24: بلغ حوالي 8177 جنيهًا للجرام

سعر الذهب عيار 18: وصل إلى 6133 جنيهًا للجرام

سعر الذهب عيار 14: سجل نحو 4770 جنيهًا للجرام

ويُعد عيار 21 الأكثر تداولًا في السوق، ما يجعل أي تحرك في سعره محل اهتمام واسع من المواطنين.

ارتباط مباشر بالأسعار العالمية

تأثرت أسعار الذهب في مصر بالتراجع العالمي، حيث انخفضت الأوقية بنسبة تُقدر بنحو 0.3% وفق إغلاق تعاملات أمس، وهو ما أدى إلى انعكاس هذا التراجع على الأسعار المحلية.

ويؤكد خبراء أن السوق يعتمد بشكل كبير على حركة الأسعار العالمية، إلى جانب سعر صرف الدولار، وهو ما يجعل الذهب شديد الحساسية لأي تغيرات اقتصادية دولية.

دولار الصاغة" وتحديد الأسعار

يلعب ما يُعرف بـ"دولار الصاغة" دورًا مهمًا في تسعير الذهب داخل السوق ، حيث يختلف أحيانًا عن السعر الرسمي للدولار في البنوك، ما يؤدي إلى وجود فروق سعرية تؤثر على تكلفة الذهب.

ويتابع التجار هذه المؤشرات بشكل يومي، لتحديد الأسعار النهائية داخل محلات الصاغة، خاصة في ظل تذبذب سعر العملة الأجنبية.

يشهد سوق الذهب في مصر حالة من الهدوء النسبي في عمليات البيع والشراء، حيث يفضل كثير من المواطنين الترقب وانتظار استقرار الأسعار قبل اتخاذ قرار الشراء أو البيع.

ويرجع ذلك إلى حالة عدم اليقين التي تسيطر على الأسواق العالمية، خاصة مع التغيرات المستمرة في السياسات النقدية وأسعار الفائدة.

سعر الذهب بالمصنعية 

رغم إعلان أسعار الذهب الخام، فإن السعر النهائي الذي يدفعه المستهلك يختلف من محل لآخر، بسبب إضافة قيمة المصنعية والدمغة.

وتتفاوت المصنعية وفقًا لنوع المشغولات الذهبية، وكذلك حسب كل تاجر وتكون عادة بين 100-250 جنيها على كل جرام للمشغولات، وهو ما قد يرفع السعر النهائي بشكل ملحوظ مقارنة بالسعر المعلن للجرام.

على الرغم من التراجع الحالي، لا يزال الذهب يحتفظ بمكانته كأحد أهم الملاذات الآمنة التي يلجأ إليها الأفراد والمستثمرون للحفاظ على قيمة أموالهم.

