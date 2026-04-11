خلال قداس القيامة .. البابا تواضروس يوجه الشكر للرئيس السيسي ومؤسسات الدولة

أعرب قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عن امتنانه لتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد القيامة المجيد، مثمنًا هذه اللفتة الطيبة التي تعكس روح المحبة والتقدير.

كما وجه قداسته الشكر إلى مختلف مؤسسات الدولة، من الحكومة والوزراء والمحافظين، إلى جانب الجهات القضائية، ورؤساء الهيئات، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، فضلًا عن قيادات المؤسسات الإعلامية، تقديرًا لمشاركتهم وتهنئتهم بهذه المناسبة.

وفي سياق متصل، هنا البابا تواضروس أبناء الكنيسة القبطية في الخارج بعيد القيامة، مؤكدًا أن هذا العيد يمثل جوهر الإيمان المسيحي ورسالة رجاء متجددة، جاء ذلك خلال ترؤسه قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، حيث أعاد التأكيد على شكره للرئيس وكافة أجهزة الدولة على مشاركتهم وحرصهم على تقديم التهنئة في هذه المناسبة المباركة.