وزير الدولة للإنتاج الحربي يهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد القيامة

توجّه الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي، بخالص التهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد القيامة المجيد، جاء ذلك خلال استقبال قداسته للوزير بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وأعرب وزير الدولة للإنتاج الحربي عن تمنياته بأن يُعيد الله هذه المناسبة الغالية على قداسة البابا وجميع المواطنين الأقباط بموفور الصحة والعافية، وعلى البلاد بدوام الاستقرار والسلام.

من جانبه توجّه البابا تواضروس الثاني بالشكر لوزير الدولة للإنتاج الحربي على هذه التهنئة الكريمة، معربًا عن تمنياته أن يعيد هذه الأيام المباركة على شعب مصر العظيم بالمزيد من المحبة والتآخي.