باحث: الرجم للزاني ليس من الشريعة الإسلامية

أكد عادل عصمت، الكاتب والباحث في الشؤون الإسلامية، أن النسخ في القرآن الكريم لا يعني الإلغاء، مستشهدًا بقول الله تعالى: "ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخيرٍ منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير".

وأضاف الباحث في الشؤون الإسلامية، خلال حواره ببرنامج "علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن النسخ هو تكرار حكم من شريعة سيدنا موسى إلى شريعة سيدنا محمد، وأن النسخ يعني التكرار من شريعة إلى شريعة.

ولفت إلى أن عقوبة الزنا في شريعة سيدنا موسى كانت الرجم حتى الموت، بينما في الشريعة الإسلامية هي 100 جلدة، أي أن هناك تخفيفًا، وأحسن منها كما قال الله في القرآن الكريم.

الرجم ليس من الشريعة الإسلامية

وأشار إلى أنه لا يوجد رجم في الشريعة الإسلامية للزنا، وأن القرآن الكريم لا يوجد به هذا الأمر، معلقًا: "الرجم ليس من الشريعة الإسلامية".

واعترض الدكتور علي محمد الأزهري، عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر الشريف، على هذا الكلام، وقال إن عقوبة الزنا تختلف من غير المتزوج إلى المتزوج، وأن لكلٍ منهما عقوبة مختلفة، وليست عقوبة واحدة.