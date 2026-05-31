الصين تطلق قمرا اصطناعيا اختباريا لتكنولوجيا الإنترنت

نجحت الصين اليوم /الأحد/ في إرسال قمر اصطناعي اختباري جديد لتكنولوجيا الإنترنت إلى الفضاء من مركز شيتشانج لإطلاق الأقمار الاصطناعية في مقاطعة سيتشوان بجنوب غربي الصين.

وتم إطلاق القمر الاصطناعي في الساعة 2:07 صباحا بتوقيت بكين على متن صاروخ حامل من طراز "لونج مارش-2 دي" ودخل المدار المخطط له بنجاح،حسبما نقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".

وأضافت أن القمر الاصطناعي يستخدم بشكل أساسي للاختبارات التقنية والتحقق من الاتصال عريض النطاق المباشر للهواتف المحمولة مع الأقمار الاصطناعية، وتكنولوجيات الشبكات الفضائية-الأرضية المتكاملة.

ومثل هذا الإطلاق المهمة الـ646 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز "لونج مارش".