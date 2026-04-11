بعثة الأزهر في «صربيا» تشارك في أعمال تحكيم مسابقة القرآن الكريم الدولية

شاركت بعثة الأزهر الشريف في أعمال تحكيم مسابقة القرآن الكريم الدولية التي عُقدت بمدينة بلجراد بدولة صربيا، والتي أُقيمت تحت إشراف إدارة الأوقاف الإسلامية بصربيا، وسط حضور رسمي ودبلوماسي رفيع.

يأتي ذلك في إطار سالة الأزهر العالمية بقيادة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وإشراف الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية أ.د. محمد الجندي.



وشارك من البعثة في لجنة التحكيم كلٌّ من الشيخ عصام محمد، مشرف البعثة ومبعوث الأزهر إلى صربيا، والشيخ إبراهيم سعودي، عضو البعثة ومبعوث الأزهر الشريف، حيث شاركا في تقييم أداء المتسابقين، بما يعكس المكانة العلمية والدعوية للأزهر الشريف على المستوى الدولي.

وشهدت الفعالية تكريم عضوي البعثة بحضور السفير المصري أحمد سلامة، ووزير الخارجية الليبي، إلى جانب عدد من السفراء العرب المعتمدين لدى صربيا، وبمشاركة مفتي بلجراد الشيخ مصطفى يوسف سباهيتش، ومدير الأوقاف بصربيا السيد موسى أبو صيبعة.

وقد حظيت المسابقة بإقبال واسع من أبناء الجالية الإسلامية في صربيا، فضلًا عن مشاركين من عدد من دول العالم الإسلامي، في تأكيد على الاهتمام المتزايد بحفظ القرآن الكريم وتلاوته، وتعزيز الروابط الدينية والثقافية بين الشعوب.

وتأتي هذه المشاركة في إطار جهود الأزهر الشريف المستمرة لدعم حضوره الدولي، ونشر تعاليم الإسلام السمحة، وتعزيز التواصل مع المجتمعات الإسلامية حول العالم.