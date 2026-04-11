قافلة البحوث الإسلامية تبدأ نشاطها بزيارات ميدانية لحلايب وشلاتين وأبو رماد وسط ترحيب من الأهالي

في إطار توجيهات الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وبإشراف أ.د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، بدأت قافلة مجمع البحوث الإسلامية الدعوية فعالياتها في مدن الجنوب والمناطق الحدوية، حيث استهلَّت أنشطتها بزيارة مناطق في مدن حلايب وشلاتين وأبو رماد، ضمن جهود الأزهر في نشر الوعي الديني وتعزيز الفكر الوسطي بالمناطق الحدودية.



واستهل وعاظ القافلة برنامجهم بمدينة الشلاتين بزيارة خلوة المصطفى لتحفيظ القرآن الكريم، حيث التقوا بالأطفال والنشء، وقدموا لهم عددًا من الرسائل التربوية التي ركزت على أهمية حفظ القرآن الكريم، والتمسك بالقيم الأخلاقية، وبناء الشخصية المتوازنة.

وفي سياق متصل، واصل وعاظ القافلة تحركاتهم الميدانية، حيث قام فريق آخر بزيارة خلوة المدد بقرية أدلديب التابعة لحلايب، ضمن الجولة الدعوية التي شملت مناطق حلايب وأبو رماد وأدلديب، حيث تفاعلوا مع الدارسين، مؤكدين على دور خلاوي التحفيظ في ترسيخ الهوية الدينية، وتنشئة جيل واعٍ يحمل قيم الوسطية والاعتدال.

وشهدت الزيارتان تقديم برامج توعوية مبسطة تناسب مختلف الفئات العمرية، إلى جانب تحفيز الطلاب على الاستمرار في حفظ القرآن الكريم وإتقان تلاوته، وتعزيز روح الانتماء والتعاون بينهم.

وأكد وعاظ المجمع أن هذه الجولات الميدانية تأتي في إطار خطة دعوية متكاملة تستهدف الوصول إلى مختلف فئات المجتمع، خاصة في المناطق الحدودية، بما يسهم في نشر صحيح الدين، وترسيخ القيم الإيجابية، وبناء وعي مجتمعي رشيد.