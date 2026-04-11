صوت من الجنة.. الشيخ «بلال» موهبة قرآنية تذكّرنا بمدارس التلاوة الأصيلة

صوت يلامس القلوب ويأخذك إلى أجواء التلاوة الأصيلة، موهبة قرآنية واعدة يقدّمها الأزهري الموهوب بلال علي عبد السلام، صاحب الـ15 عامًا، الذي أتمّ حفظ القرآن الكريم كاملًا بإتقان لافت وأداء يخشع له السامعون.

يتميّز الشيخ بلال علي عبد السلام بصوتٍ عذب يجمع بين الدقة في الأحكام وروح الخشوع، ليعيد إلى الأذهان مدارس التلاوة الكلاسيكية التي طالما أثّرت في وجدان المستمعين، ولم ينعكس القرآن على صوته فحسب، بل بدا واضحًا في شخصيته؛ فهو بشوش الوجه، هادئ الطباع، محبّ للناس، يحمل في ملامحه سكينةً خاصة.

ولا تقف طموحات الشيخ بلال عند حدود التلاوة، إذ يحلم بأن يجمع بين خدمة كتاب الله والعمل في المجال الطبي، ساعيًا للالتحاق بكلية الطب ليصبح «قارئًا طبيبًا» يخدم به دينه ومجتمعه.

يمتلك بلال أسلوبًا فريدًا في التلاوة يمنحه بصمة صوتية مميزة بين أقرانه من القرّاء الشباب، وقد تُوّجت موهبته بحصوله على عدة جوائز في مسابقات محلية، فيما يطمح إلى تمثيل مصر في المحافل الدولية ورفع اسمها في مجال تلاوة القرآن الكريم.