أول تعليق من سلوت بعد تسجيل صلاح لهدف أمام فولهام بالدوري الإنجليزي

علق الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول على فوز فريقه بهدفين دون رد، على نظيره فولهام، في إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال سلوت في تصريحات عبر مؤتمر صحفي: “من المهم لـ محمد صلاح أنه سجل هذا الهدف، لكن الأهم كان للفريق والنادي أن نفوز بهذه المباراة، وأن يسجل صلاح بطريقة اعتدنا عليها كثيرًا، بباطن القدم نحو الزاوية البعيدة، أنا سعيد لأنه سجل هدفًا حاسمًا له وللفريق”.

وفاز فريق ليفربول على فولهام، بثنائية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار الجولة الثانية والثلاثون ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد التشكيل الأساسي لفريق ليفربول تواجد الدولي المصري محمد صلاح، في قيادة خط الهجوم.

جاءت ثنائية ليفربول عن طريق ريو نجوموها ومحمد صلاح في الدقيقتين 36، 40.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: مامارادشفيلي.

خط الدفاع: فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - فريمبونج - روبرتسون.

خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي - كورتيس جونز - فلوريان فيرتز.

خط الهجوم: محمد صلاح - نجوموها - كودي جاكبو.

ويحتل فريق ليفربول المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 52 نقطة، فيما يأتي فريق فولهام في المركز الحادي عشر برصيد 44 نقطة.