محمد صلاح العزب يكشف لـ صدى البلد تفاصيل فيلم العركة

كشف المؤلف والمخرج محمد صلاح العزب في تصريحات خاصة لموقع “صدى البلد” عن تفاصيل مشروعه السينمائي الجديد “العركة”، والذي يجمع لأول مرة بين النجمين محمد إمام وأحمد العوضي، في عمل وصفه بأنه ينتمي إلى نوعية أفلام الأكشن الجماهيرية ذات الطابع المختلف.



وأوضح العزب أن فيلم “العركة” ما زال في مرحلة الكتابة حاليًا، مشيرًا إلى أنه يتولى كتابة السيناريو والإخراج معًا، وأن العمل يتم التحضير له بعناية شديدة من أجل تقديم تجربة سينمائية قوية ومميزة على مستوى الفكرة والتنفيذ مؤكداً أنه سوف يحمل العديد من المفاجآت

وقال محمد صلاح العزب في تصريحاته لـ“صدى البلد” مؤكدًا أن وجود محمد إمام وأحمد العوضي في عمل واحد يمثل إضافة كبيرة لأي مشروع فني.

وأضاف أنه هو و فريق العمل بالكامل مشغول حاليًا بعدة ارتباطات فنية، لذلك لم يتم حتى الآن تحديد موعد نهائي لبدء التصوير، موضحًا أن الانطلاق سيكون في التوقيت المناسب.

وأشار العزب إلى أن التحضير للفيلم يسير بخطوات ثابتة، وأنه يحرص على أن يخرج العمل بأفضل صورة ممكنة من حيث البناء الدرامي و المشاهد.