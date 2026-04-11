منتخب الصالات يختتم استعداداته لودية الجزائر

اختتم المنتخب الوطني لكرة الصالات، استعداداته، اليوم لمواجهة نظيره الجزائري، في المباراة الودية الأولى، التي تجمع بينهما في تمام الساعة السابعة من مساء غدٍ، الأحد، على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، ضمن تحضيرات المنتخبين لنهائيات كأس الأمم الأفريقية، المقررة إقامتها بالمغرب.

وأدى المنتخب مرانه الختامي، اليوم، على صالة الدكتور حسن مصطفى، تحت قيادة مديره الفني، نادر رشاد، بمشاركة 20 لاعبًا، من بينهم 6 محترفين و5 عناصر جديدة، في إطار خطة الجهاز الفني لدمج عناصر الخبرة مع الشباب وتجديد دماء الفريق ومنح الفرصة للمواهب الصاعدة.

ويركز الجهاز الفني خلال المعسكر الحالي على تقييم جميع العناصر المتاحة، تمهيدًا للاستقرار على القوام النهائي، الذي سيخوض منافسات البطولة القارية، مع العمل على رفع الجاهزية البدنية والفنية للاعبين.

من جهته، أكد نادر رشاد، المدير الفني للمنتخب، أن المباراة تمثل محطة مهمة في برنامج الإعداد، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني يسعى لتحقيق أكبر قدر من الانسجام بين اللاعبين، خلال فترة المعسكر.

وقال رشاد: "نعمل على تجهيز فريق قوي قادر على المنافسة في كأس الأمم الأفريقية، ونسعى للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية البدنية والتكتيكية، خاصة أن كرة الصالات تعتمد بشكل كبير على السرعة والتركيز".