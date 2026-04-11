صدمة.. إسرائيل تتوقع انهيار المفاوضات بين واشنطن و طهران وتستعد لاستئناف الحرب

قال مصدر إسرائيلي مطلع على التفاصيل إنه على الرغم من أن المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة "جدية للغاية"، إلا أن التقييم السائد في القدس يشير إلى احتمال كبير لانهيارها.

وأضاف: “سيكون من الصعب للغاية على إيران إبداء مرونة، ولذلك يُرجّح أن تنفجر المفاوضات في نهاية المطاف”، ومع ذلك، يُقال في إسرائيل إن نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، إلى جانب المبعوثين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، حريصون للغاية على تحقيق تقدم: المفاوضات ليست استعراضا، بل تُجرى بكل جدية، لا أحد هنا يريد أن يكون موضع سخرية، لكن الفجوات كبيرة جدا، ولذلك يُرجّح أن تنهار المفاوضات في نهاية المطاف.