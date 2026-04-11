نتنياهو : قتلنا 8 علماء في إيران على صلة ببرنامجها النووي

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان مسجل لوسائل الإعلام، إن بعض الأطراف تقول إن إسرائيل لم تحقق أي إنجازات، لكنه شدد على أن بلاده حققت “إنجازات عظيمة”، مشيرا إلى ما وصفه بضعف النظام الذي “يتوسل لوقف إطلاق النار”، إضافة إلى ما اعتبره صراعات داخلية على أعلى المستويات وصعوبات متزايدة في تلبية احتياجات المواطنين، فضلًا عن “الضعف الشديد” الذي يعاني منه ما وصفه بـ“نظام الإرهاب”.

وأضاف أن “إيران لم تعد كما كانت”، وأن من كانوا يهددون بتدمير إسرائيل باتوا الآن، بحسب تعبيره، منشغلين بالقتال من أجل بقائهم.



وأشار نتنياهو إلى أنه نتيجة ما وصفه بالقوة التي أظهرتها إسرائيل، اتجه لبنان عدة مرات خلال الشهر الماضي نحو بدء محادثات سلام مباشرة، مؤكدًا أنه وافق على ذلك بناءً على هدفين هما نزع سلاح حزب الله والتوصل إلى اتفاق سلام حقيقي “يدوم لأجيال”.



وخلال التصريح نفسه، وجه انتقادات للجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)، قائلًا إنه عقب عملية “عام كالافي” تلقى معلومات استخباراتية دقيقة تفيد بأن علي خامنئي أصدر أوامر بإعادة تفعيل وتوسيع الصناعات النووية والصاروخية.



كما أشار إلى أنه خلال التصعيد المرتبط بالملف النووي الإيراني، تم اغتيال 8 علماء إيرانيين مرتبطين بالبرنامج النووي، وفق ما يتم تداوله في هذا السياق.



واختتم نتنياهو بيانه بالتأكيد على أن “الحملة لم تنتهِ بعد”، لكنه شدد على أن ما تحقق حتى الآن يمثل “إنجازات تاريخية”، موضحًا أن العملية العسكرية جاءت لأن إيران كانت، بحسب قوله، على وشك امتلاك أسلحة نووية والقدرة على إنتاج مئات الصواريخ يوميًا، واصفًا ذلك بأنه تهديدان وجوديان تطلبا التحرك.