أستاذ دراسات : إيران تحاول شرعنة ملف سيطرتها على مضيق هرمز

علق الدكتور احمد لاشين أستاذ الدراسات الإيرانية، على المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران في إسلام آباد لوقف الحرب.

وقال لاشين في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الإعلام الإيراني يؤكد بدء تبادل الرسائل الفنية بين إيران وأمريكا في إسلام آباد ".



وتابع أحمد لاشين :" لا تقدم في ملف التفاوض بين أمريكا وإيران في باكستان حتى الىن، وإيران قدمت طلبات تسعى إلى تحقيقها والحصول عليها من الولايات المتحدة ".



وأكمل احمد لاشين :" إيران تحاول أن تقوم بشرعنة ملف سيطرتها على مضيق هرمز كما تحاول تصدير للداخل الإيراني ان المفاوضات امتداد لتحقيقهم النصر العسكري على أمريكا ".



ولفت احمد لاشين :" أيران مش رايحة باكستان تقدم تنازلات أثناء التفاوض مع الولايات المتحدة ".

