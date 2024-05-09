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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

تعليق ناري لمهيب عبد الهادي على تأهل ريال مدريد لنهائي أبطال أوروبا

صدى البلد

علق الإعلامي مهيب عبد الهادي على تأهل ريال مدريد إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 2024 بعد تحقيق فوز خاطف على بايرن ميونخ الألماني.

و كتب مهيب عبد الهادي : الملكي ريال مدريد إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على بايرين ميونخ بنتيجة 2/1.

وخطف ريال مدريد الإسباني بطاقة التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 2024 بعد تحقيق فوز خاطف على بايرن ميونخ الألماني.

 

سجل ريال مدريد هدفين في الدقائق الأخيرة ليصعق بايرن ميونيخ ويصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث سيواجه بوروسيا دورتموند.

 

وفاز ريال مدريد بهدفين مقابل هدف على ضيفه بايرن ميونخ، خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب سانتياجو برنابيو، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ليحسم تأهله للمباراة النهائية.

 

دخل الفريق البافاري اللقاء محاولا الاستفادة من انتهاء مباراة الذهاب على ملعبه أليانز أرينا بالتعادل 2-2، عبر تحقيق الفوز على أرض منافسه.

ريال مدريد يحسم اللقاء في الدقائق الأخيرة

 

وكاد بايرن ميونخ يحقق ما أراد بهدف دون رد، بعدما خطف الكندي ألفونسو ديفيز هدفا في الدقيقة 68 من المباراة بعد فاصل مهاري مميز أنهى بعده الكرة ببراعة في الشباك من تسديدة قوية.

 

وكان ديفيز نزل كبديل في الدقيقة 27 من الشوط الأول بعد تعرض زميله الألماني سيرج جنابري للإصابة التي لم يتمكن معها من استكمال اللقاء.

الإعلامي مهيب عبد الهادي ريال مدريد نهائي دوري الأبطال تأهل ريال مدريد

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