محمد رضوان يكشف لـ صدى البلد كواليس شخصيته في فيلم خلي بالك من نفسك

كشف الفنان محمد رضوان عن تفاصيل جديدة حول مشاركته في فيلم “خلي بالك من نفسك”، مؤكدًا أن العمل يحمل طابعًا مختلفًا عن الأعمال السينمائية المعتادة، ويضم العديد من المفاجآت التي ستجذب الجمهور منذ اللحظة الأولى.



وأوضح رضوان، في تصريحات خاصة، أنه يجسد خلال أحداث الفيلم شخصية مدير أعمال والد النجمة ياسمين عبد العزيز، مشيرًا إلى أن الشخصية تحمل أبعادًا إنسانية وكوميدية في الوقت نفسه، وهو ما جعله يتحمس لتقديمها، خاصة في ظل التنوع الذي يقدمه السيناريو.

وأضاف أن فيلم “خلي بالك من نفسك” يتميز بخلطة فنية خاصة تجمع بين الكوميديا والتشويق، لافتًا إلى أن فريق العمل بذل جهدًا كبيرًا للخروج بصورة مختلفة ترضي الجمهور

ويشارك في بطولة الفيلم نخبة من النجوم، أحمد السقا وياسمين عبد العزيز، إلى جانب الفنانة لبلبة، ومحمد رضوان، ومصطفى أبو سريع، بالإضافة إلى ظهور عدد كبير من ضيوف الشرف، ومشاركة ممثلين أجانب، ما يضيف للعمل طابعًا عالميًا مميزًا.



ويأتي الفيلم من تأليف شريف الليثي، وإخراج معتز التوني، ومن إنتاج شركة سينرجي بلس، التي تسعى لتقديم أعمال سينمائية ذات جودة عالية تنافس بقوة في شباك التذاكر.



وأشار رضوان إلى أن كواليس التصوير اتسمت بالروح الإيجابية والتعاون بين جميع أفراد الفريق، مؤكدًا أن العمل مع هذه المجموعة من النجوم أضاف له الكثير على المستوى الفني، خاصة مع وجود تنوع في الخبرات والأداء.



واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الجمهور سيكون على موعد مع تجربة سينمائية مختلفة، تحمل الكثير من المفاجآت والأحداث غير المتوقعة.