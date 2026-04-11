عمرو أديب يهاجم دعوات عدم إزعاج إسرائيل: لا أحد أقوى من إرادة الشعوب

قال الإعلامي عمرو أديب، إنه يشعر بالاستياء من بعض الطروحات التي تدعو إلى عدم “إزعاج إسرائيل”، متسائلًا عن أسباب ترويج فكرة الخوف المسبق منها.

وأكد "أديب" خلال تقديم برنامج الحكاية، أن ما حدث خلال الفترة الأخيرة يُظهر، من وجهة نظره، أن هناك قوة وإرادة وصمودًا عربيًا قادرًا على المواجهة، مشيرًا إلى أن الصورة الذهنية عن القوة المطلقة لإسرائيل ليست كما يتم تصويرها دائمًا.

وأضاف الإعلامي، أن الدفاع عن الأوطان حق مشروع لكل الشعوب، وأنه لا يجب ترسيخ فكرة الخوف أو التراجع أمام أي قوة، مؤكدًا أن الشعوب تدافع عن أراضيها وحقوقها مهما كانت التحديات.

وأشار إلى أن المطلوب هو تعزيز “روح الصلابة والنخوة” لدى الأجيال الجديدة، بدلًا من بث رسائل الإحباط أو الخوف، لافتًا إلى أن تاريخ الشعوب قائم على الصمود والمقاومة في مواجهة أي تهديدات.